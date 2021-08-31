乘客下車秒變臉「暴打Uber司機」行兇畫面曝　他哭求：不要殺我！

記者張寧倢／綜合外電報導

美國康乃狄克州發生優步（Uber）司機遭恐怖襲擊事件，乘客起初從駕駛座車窗伸手進來毆打司機，後來甚至半個身體都鑽進車內，嚇得司機不斷大聲呼救。打人的乘客一度逃離現場，司機趁隙下車求助，殊不知，行兇者又再度折返，一陣拳打腳踢之下，司機哀求喊著，「不要殺我」。

▲美國康乃狄克州一名Uber司機被乘客兩度狂毆，行兇畫面全遭行車紀錄器拍了下來。（圖／翻攝自YouTube／News 12）

根據News 12、ctpost等美媒報導，康乃狄克州一名Uber司機喬治（Sijo George）於27日深夜從斯坦福（Stamford）市中心接到2名乘客，在車上兩人幾乎沒有交談，但其中一人在達里恩鎮（Darien）下車回家之後，情況突然改變了，原本說好是要分送兩人至不同的地點，但第2名乘客也跟著下車，站在車外要求喬治出示駕照，不到幾秒鐘，這名男性乘客開始做出攻擊行為。

從行車紀錄器畫面可見，男性乘客不但將手從車窗伸進來，朝著喬治揮了數拳，還出言痛罵，嚇得喬治不斷大聲尖叫與呼救，行兇男子一度逃離現場，喬治趁隙下車試圖求救，沒想到，這時男子又折返回到車旁，揪住喬治的衣領，進行第2波襲擊。一陣猛烈的拳打腳踢之下，喬治相當驚慌害怕，向打人的男子哭喊哀求，「住手」、「求求你，不要殺我」、「救命」。

報導稱，警方接到喬治報案後，約於深夜11時30分左右趕到現場，嫌疑人已經逃走，目前尚未歸案，不過警方已經透過錄影畫面鎖定嫌疑人，案件進入調查程序。喬治受訪表示，「我當時心想，我要被殺死了。」後來他到醫院做了電腦斷層掃描，耳朵流血、腿與肋骨都受傷。

喬治的妻子痛批，「他是我孩子的爸！身為一個人，無論有無喝醉都沒有理由失去理智，去追打一名正在苦苦哀求的無辜男子。」喬治說，那晚是他人生最後一次當Uber司機。

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