喀布爾一家10口遭空襲炸死！　「美軍撤了」家屬仍在挖遺骸

▲ 喀布爾住宅區遭美軍空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班攻佔阿富汗，美軍為攔截喀布爾國際機場外的恐怖攻擊，29日出動無人機空襲載有激進組織自殺炸彈客的車輛，卻波及當地平民，造成10人喪命。如今美國最後一架撤離班機已在30日晚間飛離，受害平民的家屬仍在發生空襲的地點尋找家人的遺體。

《法新社》報導，住在喀布爾的艾茲瑪瑞（Ezmarai Ahmadi）29日晚間下班後，回到位於克瓦加布賈（Kwaja Burga）的家中，他的兒女和姪子、姪女像往常一樣開心迎接他。艾茲瑪瑞停好車後便站在一旁，看著孩子們興奮地爬進車裡，下秒卻有一枚飛彈劃破天空，重重擊中這輛車，剎那間奪走10條人命。

美國29日說明，此次空襲摧毀一輛裝滿炸藥的汽車，也阻止伊斯蘭國（IS）企圖發動的自殺炸彈攻擊。但《法新社》指出，美軍似乎犯了一個嚴重的錯誤。

艾哈邁迪的兄弟艾莫（Aimal Ahmadi）表示，他有10名家屬在空襲中喪生，包括他的女兒和其他5個孩子。《法新社》記者30日前往現場時，艾莫正焦急等待其他親戚前來，一同安排後事，「我的兄弟和他的4個孩子死了，我失去我的小女兒，還有姪子、姪女。」

▲ 民眾仍在尋找家人遺體。（圖／路透）

美軍中央司令部發言人厄本（Bill Urban）聲明指出，「我們得知，在我們襲擊喀布爾一輛汽車後，有平民傷亡的消息。」但艾莫完全無法相信，他的兄弟艾哈邁迪會被誤認為是IS同夥，更別說是自殺炸彈客。艾哈邁迪在非政府組織工作，擔任工程師，不過是個努力養家活口的普通平民。

厄本則表示，美軍仍在評估空襲結果，已知這次襲擊阻止「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）對機場迫在眉睫的威脅，「我們得知，汽車被炸毀後發生巨大的爆炸，代表車內有大量炸藥，很可能造成更多傷亡。目前情勢尚不清楚，我們正進一步調查。」

附近居民薩比爾（Sabir）聽到爆炸聲後趕往現場，目睹恐怖場景，「所有孩子都死在車子裡，大人則在車外。車子著火了，我們幾乎找不到屍塊。」

厄本在聲明中表示，「我們對於任何可能造成無辜生命損失的事件深感悲痛」，但這對受害者來說毫無意義。另一名居民諾里（Rashid Noori）指出，「塔利班要殺我們，IS要殺我們，美國也要殺我們。難道他們覺得我們的小孩都是恐怖份子嗎？」

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