打疫苗消失1個月？金正恩最新露面　萬人列隊「情緒激動被逼哭」

▲北韓國家領導人金正恩30日接見和勉勵上山下鄉的年輕人，現場所有男女情緒激動到快哭了。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩先前傳出於別墅內接種新冠疫苗，卻出現嚴重副作用、身體狀況不佳，他還曾為此神隱1個月，鮮少公開露面。南韓最大通訊社《韓聯社》31日報導，金正恩昨（30）日親自向那些「自願」到偏鄉採礦務農的愛國青年致謝，當他們看見金正恩近來的消瘦模樣幾乎都要哭了。

根據《朝鮮日報》報導，有消息稱，金正恩5月初曾在郊區別墅內接種新冠疫苗，雖然未提及疫苗廠牌，但傳出他在接種後出現發高燒、嘔吐等嚴重副作用，甚至為此被迫中斷全數公開活動，直到6月4日才於勞動黨中央政治局會議露臉，此後北韓官媒每次曝光金正恩的照片也幾乎都相隔近1個月，露面頻率不高。

近來適逢北韓青年節，金正恩30日親自接見「上山下鄉」務農或採礦年輕人，北韓官媒《朝中社》就曝光2張照片，不但能看到金正恩在與愛國青年合影時，身形消瘦、臉色憔悴。另一張照片還能看到成千上萬名青年列隊歡迎，當他們看到金正恩比起以往的圓潤形象竟瘦掉了整整一圈，所有在場的年輕男女情緒激動又感動，許多人忍不住都快哭了出來。

▼金正恩30日與愛國青年合影，最新暴瘦近照隨之曝光。（圖／路透）

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