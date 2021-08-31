放1次屁賣5千！「放屁女王」神秘副業　靠屁聲ASMR賺進70萬

記者王佩翊／編譯

美國一名網紅靠著出神入化的「放屁技能」替自己開展一項增加收入的副業，患有乳糖不耐症的她，只要吃了乳製品，腸胃經常會產生反應，有一次她受到網友請求，在鏡頭前放屁，怎知此後便開啟她的另一扇賺錢大門。她表示，目前放一個屁最高可以拿到175美元（約新台幣4845元）的酬勞。

有「放屁女王（Fart Queen）」之稱的樂舒（Lush Botanist）開展這項特殊業務已經長達3年，目前更是靠著這項特殊技能賺進2萬5千美金（約新台幣69萬元）。而她也坦言，最初會接觸這項特別的業務是受到某位網友要求。據悉，當時有網友要求她對著鏡頭放屁，然而誰也沒想到這隻怪奇影片意外成為她最受歡迎的影片之一。

▲樂舒意外靠著放屁賺進大筆財富。（圖／IG／mslushbotanist）



樂舒因為患有乳糖不耐症，因此只要吃了乳製品，腸胃就會有激烈反應，但她反而利用這項「特殊技能」，並加以研究吃什麼樣的食物會產生什麼樣不同的屁。例如吃了帕馬森乾酪會有硫磺味的屁，吃了莫札瑞拉起士則會放出一連串的「泡泡屁」。

除了靠著拍攝放屁影片賺錢，樂舒還提供更多的「屁味周邊」，例如她會在密封罐裡放屁販售給顧客，或是在棒棒糖上放屁再賣給客人。儘管樂舒提供的服務與商品讓人難以想像，但卻依舊有大批忠實粉絲願意花錢請她拍攝放屁影片，或是購買她的屁味周邊。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast