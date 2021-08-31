新加坡首富大洗牌！「蝦皮」母公司李小冬僅43歲　曾窮到當租屋族

▲冬海集團共同創辦人李小冬躍升為新加坡首富。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著網路科技日新月異的發展，各國的富豪排行榜開始出現大洗牌，蝦皮購物母公司冬海集團（Sea）共同創辦人、董事長兼執行長李小冬（Forrest Li Xiaodong）躍升為新加坡首富！彭博億萬富豪指數分析，冬海集團在美國的存託憑證（ADR）今年大漲67%，使李小冬的身價達198億美元（約5500億新台幣）。

綜合外媒報導，現年43歲的李小冬與葉剛、David Chen於2009年創辦的冬海集團，如今成為東南亞市值最高的公司，除了在遊戲與電子商務占有一片天，更尋求在金融科技業獲得進一步成長，2020年12月更在新加坡取得數位銀行牌照，而今年1月又成功收購印尼的BKE銀行（PT Bank Kesejahteraan Ekonomi）在對外擴張上展開積極攻勢。

彭博資訊股票分析師Nathan Naidu分析，冬海集團旗下的Sea Money將能從支付領域拓展其業務至保險、貸款、財富管理與其他金融服務。報導指出，李小冬今年8月中旬在財報會議上表示，冬海集團的數位錢包服務的支付總額至今已超過41億美元，年比成長約150%，集團的同期營收激增159%、成長至23億美元。

據悉，李小冬原本來自中國天津市，曾就讀上海交通大學，之後遠赴美國研讀史丹福大學企管碩士，之後選擇歸化新加坡，在剛到達新加坡發展時，身上沒有太多存款，甚至還欠下數十萬新加坡幣的學生貸款，與妻子在布萊德路（Braddell Road）租房住，10多年後成立冬海集團，並一舉擊敗原本新加坡排行第一的富豪，身價177億美元的油漆大亨吳清亮。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast