BNT上疫苗平台「18~22歲優先打」　是否第八輪？陳時中這樣說

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日宣布BNT疫苗規劃，除12~17歲優先造冊接種，其餘開放預約平台意願登記，會優先提供18~22歲民眾預約。至於是否第八輪換BNT疫苗？陳時中回應，輪次很難說。

國內攔截BNT疫苗，傳出最快9/1首批到貨，陳時中僅鬆口時間很接近。而接種規劃上，優先該放12~17歲國高中生造冊於校園接種，其餘開放預約平台意願登記，今日進一步宣布會優先提供18~22歲民眾預約。

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至於順位，陳時中表示，12~17歲學生優先，以高年齡層學生開放到低年齡層學生；接續才是18~22歲，這一群就沒有特別區別誰先誰後。國內接下來要進行的是第七輪AZ疫苗接種，從9/3~9/10，BNT疫苗是否會是第八輪？陳時中說，輪次很難說。

指揮中心說明，第七期自8月29日10時開放之AZ疫苗預約接種，已於今日12時截止，總計約80.6萬人完成預約，將自9月3日至9月10日施打。為利疫苗資源有效利用，將於9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，將會陸續收到提醒簡訊，籲請民眾記得進行預約，施打時間預定於9月9日至9月10日，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，前次(8月29日10時至8月31日12時止)已宣布之符合預約資格對象，包含7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象[即1992年12月31日(含)以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象，依原預約期程，已於8月31日中午12時停止預約及修改。