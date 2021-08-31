苦等美國撤離！塔利班秒衝機庫「研究美軍戰機」　步槍軍裝全拿光

記者葉睿涵／綜合報導

美軍全面撤離阿富汗後，留下了多架軍機、裝甲車和砲彈系統。儘管這些軍備都已無法再被使用，但有記者拍到，一群塔利班武裝分子在美軍離開後，立刻衝入喀布爾機場的機庫，檢視美軍遺留下來的軍備。

《洛杉磯時報》記者布洛斯（Nabih Bulos）在美軍撤離阿富汗後，隨著塔利班來到美軍位於喀布爾機場的機庫，只見燈火通明的機庫內赫然停放著4架直升軍機，四處也散落著疑為物資的東西。數名手持步槍的塔利班男子在進入機庫後，就直接跑向其中一架直升軍機，並作勢要登上軍機。

The Taliban fighters celebrated their victory by raising their gloved fists and American weapons in the air, chanting "Takbir" and "Zendabar."



20 years of American occupation in Afghanistan reached the end of a chapter. https://t.co/BmS2T6rAI7 pic.twitter.com/wSEMDWR0ro — Marcus Yam 文火 (@yamphoto) August 31, 2021

《洛杉磯時報》攝影記者任志強也在其個人推特po出美軍撤離後的照片表示，在美國最後一班軍機飛離阿富汗後，塔利班武裝分子衝進了喀布爾機場，揮舞著美國留下的武器、設備和軍裝，這些戰士們通宵都在用炮火和歌聲慶祝勝利。

美國中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）在31日的記者會上承認，由於美軍直到撤軍尾聲，仍持續維持特定軍備的運轉，以保護身在喀布爾機場的人員，因此在撤軍結束後，美軍還在喀布爾機場留下了70輛MRAP抗地雷裝甲輪車、27輛悍馬車、73架軍機和反火箭彈、炮彈及迫擊炮彈系統（C-RAM）。

▲美軍撤離後，塔利班武裝分子守在喀布爾機場外圍。（圖／達志影像／美聯社）

麥肯錫解釋，「分解這些軍備的過程非常複雜，也需要花上很長的時間，因此我們選擇將它們『非軍事化』，讓它們永遠無法被使用，因為我認為，保護我們的軍隊比帶回軍備更重要。」

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