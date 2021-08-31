5歲女童和毒蛇拍照　身上飄「雞肉味」太香被利牙撕咬恐怖片曝光

▲動物園竟然把毒蛇放女童身上拍照。（圖／翻攝自YouTube／Новости Шеремета Девять с половиной）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名5歲女童在動物園遊玩時，竟然把一條毒蛇直接掛在脖子上拍照，沒想到看似溫馴的蛇突然緊緊咬住女童的臉，痛得她哇哇大叫後來被緊急送醫治療，誇張的畫面在網路上被瘋傳。

女童被蛇咬影片30日在網路上瘋傳，短短幾個小時就獲得超過4.5萬觀看次數，據了解，事件發生在俄羅斯凱薩琳堡(Yekaterinburg)的The Butterfly Park petting zoo動物園，工作人員竟然把一條來自東非的紅嘴蛇(Rufous beaked snake)放在女童維多利亞(Viktoria)身上拍照，導致人被咬傷送醫。

維多利亞的父親佛拉迪米爾(Vladimir)表示，「我去接妻子和孩子時，他們告訴我孩子被蛇咬了，我立刻要求他們出示證明這條蛇是無毒的，後來還是決定把孩子送醫檢查」。據了解，紅嘴蛇雖然是毒蛇，但是毒性十分溫和，通常不會對人類造成危險。

佛拉迪米爾氣憤表示，動物園還和他說，這條蛇以前從來沒咬過人，會攻擊維多利亞可能是因為她午餐吃雞肉，或是和小雞玩時，身上沾到了雞的氣味」。對此動物專家表示，蛇對氣味十分敏感，的確有可能是因為女童聞起來像獵物所以發動攻擊，動物園則尚未對事件發表回應。