加州野火燒到渡假勝地…滑雪纜車陷火海！　2.2萬居民連夜逃

▲度假勝地太浩湖(Lake Tahoe)陷火海。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州北部卡爾多大火(Caldor Fire)已持續兩個星期,近日更延燒到度假勝地太浩湖(Lake Tahoe),當地2.2萬居民和遊客收到疏散通知,連夜攜家帶眷逃離,就連醫院也暫時關閉,病患全部被轉移至其他合作機構。

根據CNN、路透社報導指出,隨著卡爾多大火持續延燒,舊金山知名度假勝地太浩湖的2.2萬居民已收到撤離通知。42歲的飯店老闆潘查爾(Neil Panchal)表示,他的喉嚨已經被濃煙嗆到很痛,所以跟家人在凌晨三點起床收拾衣物、藥品和食物,隔天一早開車逃離,「我們在這裡這麼多年,從來沒看過這種情況,孩子們都嚇哭了。」

▲太浩湖對外主要幹道塞成一片。(圖/達志影像/美聯社)



另一位居民巴比特(Victor Babbitt)則是在收到撤離通知前就離開,「鄰居們都逃走了,我們也只是盡可能地打包好所有東西,然後就立刻出發。」位在南太浩湖的巴頓紀念醫院(Barton Memorial Hospital)也將所有病患轉移到其他合作機構,目前僅開放急診室提供緊急服務。

▲美國加州北部卡爾多大火(Caldor Fire)已延燒兩個星期。(圖/達志影像/美聯社)



根據加州消防局統計,這場大火從8月14日開始至今造成5人受傷、650多棟建築被燒毀,還有另外40棟建築受損。內華達州州長西索拉克(Steve Sisolak)也在30日宣布進入緊急狀態,預計大火幾天後就會蔓延至該州。

Tragic losses between at least Camp Sacramento and the Sierra Tahoe turn off. Unknown E of there. #CaldorFire Hwy 50 viewing north driving East pic.twitter.com/8amM7NZ7cW