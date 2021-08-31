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加州野火燒到渡假勝地…滑雪纜車陷火海！　2.2萬居民連夜逃

▲▼美國加州北部卡爾多大火（Caldor Fire）度假勝地太浩湖（Lake Tahoe）陷火海。（圖／達志影像／美聯社）

▲度假勝地太浩湖（Lake Tahoe）陷火海。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州北部卡爾多大火（Caldor Fire）已持續兩個星期，近日更延燒到度假勝地太浩湖（Lake Tahoe），當地2.2萬居民和遊客收到疏散通知，連夜攜家帶眷逃離，就連醫院也暫時關閉，病患全部被轉移至其他合作機構。

根據CNN、路透社報導指出，隨著卡爾多大火持續延燒，舊金山知名度假勝地太浩湖的2.2萬居民已收到撤離通知。42歲的飯店老闆潘查爾（Neil Panchal）表示，他的喉嚨已經被濃煙嗆到很痛，所以跟家人在凌晨三點起床收拾衣物、藥品和食物，隔天一早開車逃離，「我們在這裡這麼多年，從來沒看過這種情況，孩子們都嚇哭了。」

▲▼美國加州北部卡爾多大火（Caldor Fire）度假勝地太浩湖（Lake Tahoe）陷火海。（圖／達志影像／美聯社）

▲太浩湖對外主要幹道塞成一片。（圖／達志影像／美聯社）

另一位居民巴比特（Victor Babbitt）則是在收到撤離通知前就離開，「鄰居們都逃走了，我們也只是盡可能地打包好所有東西，然後就立刻出發。」位在南太浩湖的巴頓紀念醫院（Barton Memorial Hospital）也將所有病患轉移到其他合作機構，目前僅開放急診室提供緊急服務。

▲▼美國加州北部卡爾多大火（Caldor Fire）度假勝地太浩湖（Lake Tahoe）陷火海。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州北部卡爾多大火（Caldor Fire）已延燒兩個星期。（圖／達志影像／美聯社）

根據加州消防局統計，這場大火從8月14日開始至今造成5人受傷、650多棟建築被燒毀，還有另外40棟建築受損。內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）也在30日宣布進入緊急狀態，預計大火幾天後就會蔓延至該州。

美國災害資訊網站Inciweb數據顯示，當地的風速約在每小時40至55公里，相對溼度則在10％至15％之間，成為火勢持續蔓延的主要原因，現在也僅有14％的火勢受到控制，野火產生的濃煙也讓周圍地區空氣品質極差，甚至處於危險等級。

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