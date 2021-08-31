日本便當爆紅！「配菜只有5根香腸」賣到缺貨　背後藏10年辛酸史

實習記者陳妙津／綜合報導

日本連鎖便利店「LAWSON STORE 100」今年6月底推出一款香腸便當，內容物只有白飯、5根鑫鑫腸、以及少量義大利麵，一改過去日本便當菜色豐富的印象，售價216日圓（約新台幣55元），相當親民，推出後立刻引起話題，成為當月的便當銷量冠軍，本來僅在少數分店販售的便當，更改為全國分店開賣，但其實爆紅便當背後藏著一段辛酸血淚。



這款香腸便當在關東區域店舖推出後，當日便衝到便當銷售榜第一，至今依然霸榜，LawsonStore100因而宣布，自8月底開始，日本全國都能買到。日本電視台晨間節目《スッキリ》則特別製作特輯，揭開爆紅香腸便當背後的秘密，原來這款便當是由LAWSON現任經營部部長林弘昭策劃，身為「香腸迷」的他10年前就曾多次向商品開發部提案，希望能製作只有香腸配白飯的便當，卻一再慘被打槍，負責人甚至直言「這樣的便當怎麼可能會有人買！」



為了推動香腸便當研發，林弘昭甚至還在2013年委請食品樣本工廠製作樣本，也因此被工廠員工戲稱為「香腸人」，但卻仍未獲採納，直到2015年他被調任至關西地區，遇到關西地區商品開發部的負責人山田先生，才終於獲得研發機會，沒想到隔年他又被調回關東地區，導致香腸便當開發工作一度延宕。

▲爆紅的香腸便當內容物簡單，價格親民。（圖／翻攝自Youtube【公式】日テレNEWS／スッキリ）



然而，林弘昭並未放棄，仍在2017到2019年繼續不斷提案又被回絕，好在2020年時，曾接受「香腸便當」建議的山田先生被調任至關東地區，兩人再次合作著手「香腸便當」開發計畫，終於在今年6月份成功商品化。



「香腸便當」一推出就造成轟動，不少網友都很喜歡這種簡單樸素的感覺，且特別受30到40歲的消費者歡迎。目前林弘昭已經在著手進行開發「第二彈便當」，以便當裡常見但從沒當過主菜的食材為主要賣點，預計將在11月推出。