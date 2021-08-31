日本驗出首例Delta「再變種」！確診者無出國史...憂傳染力變更強

▲日本國內近日發現Delta病毒的再變異株「N501S」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本自從舉辦東京奧運後，新冠疫情持續嚴峻，首相菅義偉更是增加緊急事態宣言的發佈地區、延長實現，未料境內8月初又傳出在一名沒有出國旅遊史的患者體內，驗出Delta病毒株的「再變種」N501S，其基因的變異組成類似Alpha病毒株的突變種N501Y，目前全球僅發現8例該突變種。醫學專家推測，N501S恐怕是在日本國內發生變異的。

根據日媒《NHK》、《朝日新聞》，東京醫科齒科大學研究小組發佈上述消息，該小組由教授武內寬明准教授所領導。小組在發表中指出，目前傳染性極強的變種病毒Delta已然成為日本國內的主流新冠病毒，然而小組8月中旬從大學附屬醫院就診的病患身上，採檢出Delta變種病毒，在針對基因進行詳細調查後，發現其存在「N501S」的變異。

小組表示，從病毒遺傳基因的特徵上來看，初步定調N501S是日本國內產生出的變異株，其變異與英國發現的Alpha的再變種株N501Y類似，不過目前還未釐清N501S的傳染力。

小組推測，N501S的傳染力恐怕會超越Delta與Alpha變種病毒。

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