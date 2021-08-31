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減肥減太兇？金正恩最新「憔悴暴瘦照」曝　才傳發燒嘔吐神隱1個月

▲▼北韓國家領導人金正恩30日接見和勉勵上山下鄉的年輕人，並與他們合影，最新暴瘦照曝光。（圖／路透）

▲北韓國家領導人金正恩30日接見和勉勵上山下鄉的年輕人，並與他們合影，最新暴瘦照曝光。（圖／路透）

記者張寧倢／外電報導

北韓國家領導人金正恩先前傳出閉關減肥，南韓媒體目測他可能已狂瘦20公斤，甚至曾在北韓官媒公開的照片中發現他的後腦杓有「神祕貼布」。然而，適逢北韓28日青年節，金正恩30日特別接見勉勵的參與國家勞動的年輕人，依活動曝光的近況照看來，金正恩似乎又比先前更瘦了，健康狀況再次引發關注。

根據韓聯社報導，北韓國務委員會委員長金正恩30接見支邊支農（支援邊疆建設與農業）、上山下鄉的年輕人，並勉勵他們從曾經落伍的青年，領悟黨與社會主義制度的培育之恩，為了實現祖國的富強繁榮，從最為艱險的哨所開始新的人生，值得褒揚與支持。所謂「曾經落伍」意指，因犯罪行為而受法律懲罰者，經反省而忠誠於黨。

活動中，金正恩與受表彰的青年們一同合影，北韓官媒《朝中社》也放出金正恩的「最新近照」，其中身穿寬鬆白衣、卡其色西裝褲的金正恩站在畫面中央，不僅面無表情、臉色稍微蒼白，先前已經瘦一圈的身材似乎又再次「消風」，先前才傳出金正恩打疫苗發高燒、嚴重嘔吐神隱1個月，如今暴瘦的模樣令外界更加關注他的健康狀況。

報導補充，北韓近期強調加強對年輕人的思想教育，北韓媒體呼籲將「落伍青年」改造成愛國青年，不忽視曾「犯錯」的年輕人，將他們改造成忠誠於黨的人員，同時反映了北韓鼓勵與動員失足青年前往「最為艱險」的勞動生產現場的意圖。近來適逢北韓青年節，金正恩在賀電中囑咐年輕人，要成為先鋒鬥士、黨的特別行動隊。

►金正恩傳打完新冠疫苗！發高燒嚴重嘔吐　暫停所有公開活動
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