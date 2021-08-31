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路透：日本莫德納「受汙染」問題擴大　沖繩群馬隔天秒恢復施打

▲▼日本疫苗接種,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本發生疫苗汙染問題，《路透》報導指出，隨著各區停打顯示汙染問題再次擴大。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本傳出多起莫德納疫苗瓶內出現異物等汙染情況，造成2名30多歲男性接種後死亡，緊急暫停使用3批次共163萬劑之後，沖繩縣與群馬縣都出現黑色微小異物，又立即暫停施打，顯示日本莫德納疫苗汙染問題的擴大。然而，厚生勞動省30日在記者會上表示，沖繩與群馬可以恢復使用同批次的疫苗。

根據路透社報導，莫德納（Moderna）海外供貨延遲之際，日本境內爆發由Delta變異株引起的嚴重新冠疫情，8月還曾突破單日確診2.5萬人次大關。日本28日報告2名30多歲男性接種混入金屬片的疫苗後死亡，因此緊急停打被送往863個接種站的163萬劑莫德納疫苗，儘管政府提出死因仍在調查中，沒有發現任何安全性或有效性問題，停打只是一種預防措施等說詞，汙染再次擴大。

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗,檢測。（圖／路透）

▲日本在東京奧運結束後新冠疫情仍然嚴峻。（圖／路透）

最新的疫苗汙染報告來自於東京附近的群馬縣與南部的沖繩縣，當局29日宣布兩地皆暫停注射疫苗。群馬縣使用的一個莫德納疫苗瓶中出現微小黑色物質，而在沖繩，有幾支已裝填疫苗液的注射器與疫苗瓶中發現黑色物質，另一個注射器中則有粉色半透明異物。厚勞省稱，這是由於針頭傾斜插入造成的瓶口橡膠塞脫落碎片，粉色異物則因體積較大，無法通過針頭，注射器生產商將進一步調查。

厚勞省與莫德納疫苗在日本的分銷代理商「武田藥品」表示，沖繩與群馬的疫苗事件並無安全性的問題，沒有必要在全國範圍停打。30日晚些時候舉辦的記者會中，當局宣布只要經過確認不含異物，群馬縣和沖繩縣可以恢復使用這些問題批次的疫苗。

然而，針對混入金屬片的爭議，莫德納公司與負責美國以外市場銷售的西班牙製藥公司Rovi當時聲明指出，受汙染的原因可能是出在某條生產線上。Rovi於29日再度發聲表示，正在與莫德納、武田與衛生當局協調進行調查，武田31日也稱調查仍在進行中，但根據路透社報導，Rovi公司的股價周一收盤時已下跌13.5％。NTT東京醫療中心的澳洲籍醫師Nicholas Rennick表示，汙染是嚴重問題需要查明，但著眼於疫情大局，必須繼續採取接種措施。

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