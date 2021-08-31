參加「千牛」大遊行！　直升機「吊掛」12頭下阿爾卑斯山

▲受傷或屆臨待產期的牛隻被以直升機吊掛的方式運送下山。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

位於瑞士阿爾卑斯山的克勞森隘口（Klausen Pass）近日進行了大規模的牛群遷移作業，為了參與年度牛群遊行，共計有約1000頭牛順著人類指引遷移到中部的烏里州（Uri），其中有12頭牛被直升機從海拔約1950公尺的高度吊掛下山，畫面相當吸睛。

綜合外媒報導，為了迎接一年一度牛群大遊行，當地時間27日，有約1000頭牛被從克勞森隘口趕下山，要準備參與烏里州的厄內博登（Urnerboden）山谷村莊舉辦的年度盛會，絕大多數健康的牛隻都是以步行方式跟著牧人下山。

▲絕大多數健康的牛隻跟著牧人徒步下山。（圖／路透）

報導指出，阿爾卑斯山的牧人，通常會在夏季時節帶著牛隻到草原放牧，而這次為了參與一年一度的活動，需要將牠們移動下山，但汽車無法到達某些牛群的所在位置，因此除了健康、可行走的牛隻步行下山外，有12頭受傷或屆臨待產期的牛隻，選擇以直升機吊掛的方式運送下山。

當地牧人阿諾德（Jonas Arnold）表示，在一些特殊案例中，我們不能要求一些已受傷的牛隻從佈滿石頭又漫長的道路走下來，加上放牧地點偏僻，汽車無法到達，因此出於保護緣故，才使用「空運」方式，將牠們吊掛下來。