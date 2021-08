30年堅持簽「同組號碼」5億頭獎竟一注獨得　他爽爆：好險沒換！

▲美國一名男性30年連簽同組號碼,最終竟抱回千萬美元大獎。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/編譯

美國密西根州一名男子玩了數十年的樂透彩券,有趣的是,他從1991年開始就只簽同一組號碼,雖然中間一度想換其他數字,但他最後還是堅持用這組號碼簽了30年,終於在7月31日一舉對中6個開獎號碼,奪得1841萬美元(約新台幣5.1億元)的頭獎獎金。

根據美國《商業內幕》報導,羅斯康芒縣(Roscommon County)一名61歲男子向密西根彩券公司表示,自己6月23日在一家便利商店買了一張彩券,上頭的數字是他從1991年就開始簽的一組號碼「03、05、10、20、28、31」,而且他幾乎每期都會買一張,很少錯過抽獎,在這30年間,男子幾次都想嘗試新的數字,但每到最後都還是決定簽這組號碼。

報導稱,沒想到7月31日開獎後,男子竟然6碼全中,一人獨得1841萬美元(約新台幣5億1142萬元)的頭獎彩金。男子表示,「開獎那天晚上睡覺前,我核對了開獎數字,當我認出那組號碼時,我至少檢查了10幾次彩券,我非常震驚,我當時還沒有意識到我中獎了!我很高興我決定堅持使用這組號碼!」

據悉,這名61歲的男子將會到樂透公司總部領取大獎,他選擇以現金方式一次性領走大約1170萬美元(約新台幣3億2500萬元)的實領獎金。他計畫將這筆獎與家人分享、捐到不同的慈善機構,剩餘則用於儲蓄。報導稱,這種Lotto 47彩券的簽選方式是從1到47之中選擇6個數字,頭獎起價為100萬美元。

