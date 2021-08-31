最後撤離美國大兵是他！路透分析「阿富汗下一步」：將面對IS威脅

▲最後一名登上撤離班機的士兵是第82空降師指揮官多納休少將。（圖／翻攝自推特／美國國防部）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美軍30日證實，最後一架C-17運輸機自喀布爾機場起飛撤離，結束在阿富汗20年的軍事部署，且最後一名登機的美國軍人身影也曝了光。但外媒形容，這場戰事在人們心中的印象，恐怕是未兌現的承諾、巨大失敗、最終瘋狂撤離，如今拜登政府必須確認如何才能保證阿富汗不會爆發人道主義及經濟危機，且還要面臨伊斯蘭國的威脅。

▲美軍最後一架C-17運輸機飛離喀布爾國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、路透、美聯社等外媒報導，美國國防部30日公布最後一名登上撤離班機的士兵，是第82空降師指揮官多納休少將（Chris Donahue），軍機在美東時間30日下午3時29分（喀布爾當地時間30日晚間11點59分）起飛，宣告撤軍行動結束。在機場附近的塔利班武裝份子則是對空鳴槍，慶祝「獨立」。

然而這場長達20年的戰爭，奪走2400多名美國人及數萬名阿富汗人的性命，而下一步會如何發展，路透社提出4大點。

被留下的美國人與處於危險之中的阿富汗人怎麼辦

美國自8月14日啟動撤離行動那一刻，已疏散5500多名美國公民，少部分美國人選擇繼續留在阿富汗，就是為了和家人繼續待在一起。拜登政府表示，在撤離行動結束後，塔利班會持續允許美國人與其他人安全離開阿富汗，但外界擔憂，機場一旦無法正常運作，那該如何離開。

現有數萬名處境危險的阿富汗人仍在阿富汗境內，包括曾與美軍共事的翻譯、記者及女權倡議者。目前仍不清楚這些人將來的命運為何，但有人擔憂塔利班未來可能針對這些人展開報復。

美軍撤離後的喀布爾機場

美軍在過去2周在喀布爾機場投入近6000名士兵，主要負責機場安全及運作，目前塔利班正與卡達、土耳其等國政府展開談判尋求援助，持續進行民營航班飛行任務，而這也是許多人離開阿富汗的唯一選擇。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）29日曾說，喀布爾機場需要進行維修，才能重新開放商業航班。土耳其過去6年以來負責機場安全，隸屬於北約任務一環。

▼阿富汗喀布爾機場8月25日的撤離人潮。（圖／路透）

未來美國與塔利班的關係

美國現已表明不打算把外交官留在阿富汗境內，且將依據塔利班的作為來決定未來怎麼做。但如今拜登政府必須確定如何才能保證阿富汗不會爆發人道主義及經濟危機。

伊斯蘭國構成的威脅

美國與塔利班可能會在對付伊斯蘭國武裝份子威脅方面展開合作，而雙方對抗伊斯蘭國所進行的協調、甚至情報共享，仍有許多問題需解決釐清。

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