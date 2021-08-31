　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5至11歲童可望開放施打BNT疫苗！美前FDA局長：最快秋季通過EUA

▲▼美國加州13歲男童正在接受輝瑞疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州13歲男童正在接受輝瑞疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著新冠肺炎Delta變種病毒來勢洶洶，美國新增確診病例一再因此激增，為此當局傷透腦筋。如今，輝瑞董事會成員、前美國食品藥物管理局（FDA）局長戈特利布（Scott Gottlieb）博士帶來好消息。他表示，針對5至11歲兒童的輝瑞（BNT）新冠疫苗最快將於今年秋末、初冬獲得美國FDA緊急使用授權（EUA）。

根據美媒《CNBC》報導，戈特利布透露，輝瑞最快於9月公佈5至11歲兒童疫苗實驗數據，並於當月將數據提交給美國FDA，但也有可能延到10月才會提交。他接受財經節目「Squawk Box」採訪時表示，通常審查緊急授權使用的時間約莫需要4至6周，所以若美國FDA堅持照正常程序走，預計通過5至11歲兒童輝瑞疫苗緊急使用授權的時間在今年秋末、初冬。

而戈特利布的說法，其實與先前白宮新冠病毒工作組成員暨總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）在《NBC》節目上的說法一致。

報導指出，輝瑞所生產的2劑新冠疫苗於今年8月23日獲得全面批准使用，是美國境內唯一一支獲得FDA全面批准使用的疫苗，不過目前僅開放給16歲以上人士全面使用，雖然12至15歲的青少年依舊可以施打，但僅限於緊急情況。

另外，在美國獲得緊急使用批准的莫德納與嬌生疫苗，對於18歲以上民眾來說是安全的。據悉，莫德納目前已向美國FDA申請18歲以上年齡的全面批准授權；而今年6月，莫德納就已將緊急使用授權擴大至12至17歲青少年。至於嬌生，則尚未尋求任何形式的全面批准。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
張亞中捐500萬劑BNT遭拒　「陳時中說不需要了」
曾與周星馳齊名！　野生「超大咖男星」搭公車沒人認出
辣媽「撿垃圾」月入11萬！　1招把廢物變黃金
快訊／台65線小貨車追撞「車頭爛毀」　駕駛無呼吸心跳
殯儀館燒庫錢驚見20萬千元真鈔！　專家曝內幕
快訊／好市多「暢銷保健食品」防腐劑超標！　逾8千公斤退運
快訊／自購59.5萬劑AZ疫苗　下午15:40抵台
塔利班衝進攝影棚！舉槍包圍主播　直播畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

塔利班「鳴槍慶祝」美軍撤離！賓拉登心腹重返阿富汗　親民片曝光

30年堅持簽「同組號碼」5億頭獎竟一注獨得　他爽爆：好險沒換！

最後撤離美國大兵是他！路透分析「阿富汗下一步」：將面對IS威脅

萬人擠爆日本音樂祭！脫罩狂歡嗨喝清酒　零社交距離畫面惹怒政府

北韓送青少年去挖煤　金正恩：感謝你們「自願」犧牲！讚愛國模範

5至11歲童可望開放施打BNT疫苗！美前FDA局長：最快秋季通過EUA

辣媽「撿垃圾」月入11萬　好賺到放棄正職！靠1招把廢物變黃金

巴西銀行搶匪太囂張！人質綁車頂當「人肉盾牌」　尬贏警察飆車逃

新聞播一半「塔利班衝進攝影棚」　舉槍包圍主播！緊張畫面瘋傳

中國毒梟販運芬太尼致4死　美懸賞1.4億要線索

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

「假軍醫」稱女兒生病！婦急匯180萬　警查問她竟改口買股票：不是詐騙

塔利班「鳴槍慶祝」美軍撤離！賓拉登心腹重返阿富汗　親民片曝光

30年堅持簽「同組號碼」5億頭獎竟一注獨得　他爽爆：好險沒換！

最後撤離美國大兵是他！路透分析「阿富汗下一步」：將面對IS威脅

萬人擠爆日本音樂祭！脫罩狂歡嗨喝清酒　零社交距離畫面惹怒政府

北韓送青少年去挖煤　金正恩：感謝你們「自願」犧牲！讚愛國模範

5至11歲童可望開放施打BNT疫苗！美前FDA局長：最快秋季通過EUA

辣媽「撿垃圾」月入11萬　好賺到放棄正職！靠1招把廢物變黃金

巴西銀行搶匪太囂張！人質綁車頂當「人肉盾牌」　尬贏警察飆車逃

新聞播一半「塔利班衝進攝影棚」　舉槍包圍主播！緊張畫面瘋傳

中國毒梟販運芬太尼致4死　美懸賞1.4億要線索

張宇韶／教條主義vs修正主義　阿富汗前途未卜

花蓮主辦全中運！徐榛蔚拜會體育署　爭取經費規劃賽事

大學指考放榜！台大錄取85%來自六都　建中236人、北一女154人

快訊／台中9／7晚換修水管蝶閥　這4區3.6萬戶停水23小時

塔利班「鳴槍慶祝」美軍撤離！賓拉登心腹重返阿富汗　親民片曝光

來源不明無中文標示　台南新營東南亞商店查獲可疑肉製品送驗

交通部公路總局工程師貪污「要錢、手機」還多次「帶小姐出場」

30年堅持簽「同組號碼」5億頭獎竟一注獨得　他爽爆：好險沒換！

驚險畫面曝！高雄輕軌「行駛中出軌」滑至對向軌道　高捷曝原因

出不了國又如何！精選墾丁5間最chill海景房　漸層藍海美如小希臘

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

4款疫苗效力大對比！最強品牌曝光

拜登打瞌睡瘋傳　以媒：這群仇家最愛傳

一家10口等撤離　遭美軍誤傷炸死

正妹打莫德納3周後頭髮掉光！堅持接種第2劑

最後一班軍機飛離！　美完成阿富汗全面撤軍

塔利班衝進攝影棚舉槍包圍主播

15歲女「懷孕了」　慘被男友砸爛臉狂捅十多刀亡

拜登悼念殉職美軍「1動作」被罵爆

疫苗難擋！　南非「超級變種病毒C.1.2」擴散7國

弄蛇人遭劇毒蛇吻亡！　全過程影片曝光

美國猛男警官神似巨石強森　1張照爆紅

害死陸戰隊兒　母：拜登失智垃圾

辣媽撿垃圾月入11萬　好賺到放棄正職

中嗆訪台付出巨大代價！　韋德齊一年後「神回覆」

更多熱門

相關新聞

辣媽撿垃圾月入11萬　好賺到放棄正職

辣媽撿垃圾月入11萬　好賺到放棄正職

美國德州居民蒂芬妮（Tiffany Sheree）非常熱衷「垃圾搜尋」（dumpster diving），也就是鑽進垃圾桶裡，找出依然堪用卻被丟棄的物品，再舉辦二手拍賣會轉賣，竟然能夠藉此每月進帳4000美元（約新台幣11.2萬元）。於是，她辭去餐廳服務生的工作、全職投入，有時甚至還帶著丈夫丹尼爾（Daniel Roach）與孩子一起去挖寶。

中國毒梟販運芬太尼致4死　美懸賞1.4億要線索

中國毒梟販運芬太尼致4死　美懸賞1.4億要線索

正妹打莫德納3周後頭髮掉光！堅持接種第2劑

正妹打莫德納3周後頭髮掉光！堅持接種第2劑

疫苗一直來！自購AZ下午自泰國運抵桃機

疫苗一直來！自購AZ下午自泰國運抵桃機

學生打BNT有這3症狀　可能要急診

學生打BNT有這3症狀　可能要急診

關鍵字：

北美要聞世界疫情新冠疫苗美國輝瑞BNT緊急使用授權

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

8公尺巨蟒「身體比樹粗」　釣客驚恐拍下畫面

輔仔凍未條！下船帶美腿女士官奔摩鐵　她嗆正宮四處炫

王光輝肝癌病逝！沉默殺手「5大症狀」曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面