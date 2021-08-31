巴西銀行搶匪太囂張！人質綁車頂當「人肉盾牌」　尬贏警察飆車逃

▲阿拉薩圖巴市銀行搶案人質成為人肉盾牌。（圖／翻攝自推特／@yurimacri）



記者張方瑀／綜合報導

巴西南部城市在當地時間30日凌晨爆發銀行搶案，大批歹徒持槍闖入市中心三間銀行，並將人質的衣服脫光綁在車上遊街，行徑非常囂張，甚至整個城市的街道上安裝至少14個感應式炸彈，一名騎腳踏車經過的男子觸發後，雙腿當場被炸斷，也有路人趁機狂撿掉落在地上的紙鈔。

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas - informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

根據BBC報導，巴西南部阿拉薩圖巴市（Araçatuba）30日凌晨爆發銀行搶案，約有20名持槍的歹徒闖入位在市中心的三間銀行內，劫持了數名人質並將他們綁在車上遊街，從曝光的影片可以看到，人質都上半身赤裸地被綁在車頂上，車子也不斷在大街小巷行駛，還逼迫人質手拉手變成人肉盾牌，直接擋在歹徒跟警察中間。

gente, isso tá rolando em Araçatuba. cidade foi invadida por um grupo fortemente armado. explodiram o Banco do Brasil e fizeram pessoas de escudo humano. pelos vídeos que estão circulando, tá um caos a cidade. até dinamite eles colocaram nas ruas. pic.twitter.com/Je6Z9eaFba — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

這群歹徒除了綁架人質外，還在街道上沿路點燃汽車，擾亂警方進城；甚至在整個街道上安裝了至少14枚感應式炸彈，有一名騎著腳踏車經過的25歲男子就不慎觸發，雙腿當場被炸斷。當地官員指出，已知有3人在警匪對峙中死亡，其中包含一名婦女和一名歹徒。

▲有居民在歹徒逃出城後，跑到街上撿拾散落的紙鈔。（圖／翻攝自推特／@yurimacri）



目前不清楚歹徒共搶走多少現金，但也有監視器畫面拍到，有居民在歹徒逃出城後，跑到街上撿拾散落的紙鈔。阿拉薩圖巴市長博爾赫斯（Dilador Borges）表示，他不曉得人質是否平安獲釋，只知道國家安全部隊已經控制了整個城市，所有市內的學校30日也全面停課。

當地媒體G1報導指出，這批搶匪是利用無人機監控警察的一舉一動，警方當時礙於人質過多，不敢直接開槍壓制，目前搶匪都已逃出城外，警方正全力緝捕，但也擔心會有更多人員傷亡。

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