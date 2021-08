新聞播一半「塔利班衝進攝影棚」　舉槍包圍主播！緊張畫面瘋傳

▲ 阿富汗主播報新聞,背後一排塔利班。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

武裝組織塔利班時隔20年重掌阿富汗,雖有意展現溫和形象,民眾卻人心惶惶。日前一名阿富汗主播正主持政論節目時,竟有一群持槍的塔利班戰士直接闖入電視台,在他播報新聞時站在他背後將他包圍,雙眼緊盯著男主播,要求他讚揚塔利班,氣氛相當緊張。

《英國廣播公司》(BBC)女主播哈基姆(Yalda Hakim)29日在推特上分享這段阿富汗新聞節目影片,至今累計超過150萬次觀看。畫面中可見,一名男主播面對鏡頭播報新聞,身後左右二邊卻各有一名舉著槍的塔利班戰士,雙眼都緊盯著主播頭部的位置,接著鏡頭拉遠,可看出男主播周圍其實有多達8名塔利班成員。除了和男主播一起坐在主播台前的一名成員以外,其他7人都手持槍械。

Afghanistan TV - surreal



This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE