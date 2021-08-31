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新聞播一半「塔利班衝進攝影棚」　舉槍包圍主播！緊張畫面瘋傳

▲▼ 阿富汗主播報新聞，背後一排塔利班。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 阿富汗主播報新聞，背後一排塔利班。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班時隔20年重掌阿富汗，雖有意展現溫和形象，民眾卻人心惶惶。日前一名阿富汗主播正主持政論節目時，竟有一群持槍的塔利班戰士直接闖入電視台，在他播報新聞時站在他背後將他包圍，雙眼緊盯著男主播，要求他讚揚塔利班，氣氛相當緊張。

《英國廣播公司》（BBC）女主播哈基姆（Yalda Hakim）29日在推特上分享這段阿富汗新聞節目影片，至今累計超過150萬次觀看。畫面中可見，一名男主播面對鏡頭播報新聞，身後左右二邊卻各有一名舉著槍的塔利班戰士，雙眼都緊盯著主播頭部的位置，接著鏡頭拉遠，可看出男主播周圍其實有多達8名塔利班成員。除了和男主播一起坐在主播台前的一名成員以外，其他7人都手持槍械。

《每日郵報》報導，這群塔利班戰士29日衝進電視台大樓，要求正在主持政論節目Pardaz的男主播和他們交談，於是主播便在直播節目中與他們進行討論。塔利班施壓下，主播談到阿富汗政權崩潰，呼籲民眾不要害怕，鼓勵人們應與塔利班合作。

哈基姆指出，「這就是現在阿富汗電視台政論節目的樣子，塔利班戰士監視著主持人。主持人談到甘尼政府垮台，並提到阿富汗伊斯蘭酋長國說，阿富汗人不該害怕阿富汗人。」

▲▼ 阿富汗主播報新聞，背後一排塔利班。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 主播被塔利班戰士包圍。（圖／翻攝自Twitter）

阿富汗媒體《Etilaatroz》、《KabulNow》出版商達里亞比（Zaki Daryabi）在推特上分享當天節目的截圖並寫下，「這是Etilaatroz無法接受的」，若這樣的狀況持續，他們將停止工作。

伊朗記者阿利內賈德（Masih Alinejad）則表示，「這太超現實了。塔利班武裝份子拿著槍站在這位飽受驚嚇的電視台主持人後面，逼他說出『阿富汗人不該害怕伊斯蘭酋長國』。對於數百萬人來說，塔利班本身就是恐懼的代名詞，而這又是一個證據。」

▼ 持槍的塔利班成員監督主播報新聞。（圖／翻攝自Twitter）

▲▼ 阿富汗主播報新聞，背後一排塔利班。（圖／翻攝自Twitter）

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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塔利班衝進攝影棚！舉槍包圍主播　直播畫面瘋傳

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