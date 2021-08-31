北韓送青少年去挖煤　金正恩：感謝你們「自願」犧牲！讚愛國模範

▲金正恩在賀電中坦承，北韓青年的夢想可能不是挖煤，卻「自願」前往別人不敢去的地方從事勞動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）28日歡慶青年節，官媒朝鮮中央通訊社29日報導稱，勞動黨總書記金正恩在祝賀信中表示，北韓正處於建國以來最艱困的局面，此時，青年們爭先恐後「自願」投入勞動，是比幾萬台機器的生產更令人鼓舞的消息。然而，這些青年必須離鄉背井，去礦坑採媒、務農，甚至是去到遠離都市的島嶼上。

▲北韓8月28日歡慶青年節，首都平壤舉辦慶祝活動邀請北韓各地青年參與。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《美國之音》、《News Town》報導，北韓28日迎來青年同盟成立紀念日，來自北韓全境的年輕人參加了首都平壤的慶祝活動，當天金正恩發來賀電表示，「現在我們正處於建國以來最嚴峻的局面，此時，在青年們爭先恐後地『自願』行動之下，幾十幾百萬噸的鋼鐵與肥料大量湧出，這是比幾萬台機器的生產，更令人鼓舞的消息。」

金正恩坦承，北韓青年的「夢想」可能不包括去礦坑挖媒，去合作農場、大型建築工地和遠離城市的島嶼，但這些青年們前往「其他人不敢去」的地方工作，是模範的愛國者，「你們『自願』擔任這些崗位，儘管知道將不得不承受超乎常人的苦難，遠離心愛的家、明亮的城市與摯愛的家人，但從現在開始，你們走在必須走的道路上，將面臨許多困難與考驗。」

然而，外媒報導卻揭露，多年來脫北者向聯合國等組織證言，北韓透過各種黨的附屬組織，定期強迫兒童與平民勞動，但在北韓卻被稱為「志願服務」的義工。北韓官媒表示，今年各地每周都會舉辦小型褒獎儀式，並將青年送到社會主義建設中有困難或挑戰之處，5月更曾報導，部分中學生孤兒被送到礦坑，以彰顯他們對黨的忠誠。同時，金正恩也對青年進行嚴格的思想管制，禁止仿效外國文化。

►金正恩禁年輕人瘋K-pop、喊「歐巴」！ 違者關15年最高處死

►金正恩頭殼撞到？後腦杓驚見「神秘貼布」 暴瘦20kg後疑有新傷勢

►神功護體？世衛組織：北韓篩檢3.6萬人...依舊維持「零確診」奇蹟

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast