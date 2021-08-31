正妹打莫德納3周後頭髮掉光！堅持接種第2劑　日本3例打BNT脫髮

▲妹子打完疫苗不到1個月頭髮幾乎掉光。（圖／翻攝自ameblo、instagram）



記者崔子柔／綜合報導

日本一名28歲的正妹在6月底接種莫德納疫苗，隔2天後開始出現嚴重掉髮，到7月中開始幾乎全禿，不過她仍決定完成第2劑接種。另外，日本也出現3例接種完輝瑞BNT疫苗後脫髮的案例。

這位妹子表示，她打完第1劑疫苗後沒有發燒症狀，只覺得手臂痛，但過了2天發現自己開始出現嚴重掉髮情形，身體也頻頻起疹子，起初以為是換季影響，後來洗完頭排水孔竟然積了「老鼠大」的落髮，到7月中整顆頭幾乎已經禿了。

▲到了7月中只剩稀少的幾搓長髮。（圖／翻攝自ameblo、instagram）



這名妹子指出，醫師說目前無法判斷疫苗和掉髮的因果關係，所以決定去完成第2劑接種，她施打當天就起了疹子，第2天發燒、開始掉髮，最後她決定將剩下的頭髮也剃光，目前則挑了幾頂不同樣式的假髮戴出門。

根據日本《News Post 7》報導，濱松醫科大學皮膚科講座副教授伊藤泰介認為，這種「錢幣型脫毛症」很可能是自體免疫相關疾病造成，是為了避免免疫系統失控，才攻擊自己的身體，先前就有感染新冠肺炎後出現脫毛症的案例，所以打完疫苗出現類似的免疫反應也是有可能的。

▲▼現在的她選擇剃光真髮，戴假髮出門。（圖／翻攝自ameblo、instagram）



報導指出，日本新冠肺炎感染對策推進本部數據顯示，截至4日約施打了共7400萬劑輝瑞BNT疫苗，有3起案例出現疑似脫毛副作用，不過疫苗及脫毛症狀是否有直接關係仍在進一步調查中。