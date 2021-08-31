日本麥當勞最老店員　93歲爺輪大夜班！年輕時就是工作狂

▲日本有約2900間麥當勞分店。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

美國連鎖速食店麥當勞遍及全球各地，在日本富山縣高岡市的分店中，有一名93歲的高齡店員，不但配合24小時營業的輪班工作，每週還上4天班，在日本網友間掀起一陣轟動。

根據《北日本新聞社》報導，93歲的爺爺藪田義光先前從事電工行業，退休後就到家附近的電玩遊樂場打工，在深夜時段進行服務，直到2019年，他看見高岡市車站旁一間麥當勞在徵人，想著自己也沒事，又有過夜班經驗，就投下履歷表決定應徵。

「我熱愛工作」，藪田義光從年輕時就是工作狂，他看見麥當勞招募的職缺可以任選自己喜歡的時段上班，對於這點非常滿意，成功錄取後，他安排每星期上4天班、每天5小時。

藪田義光主要負責清掃內用區域、更換菜單及準備食材等，店長也對他的表現相當滿意。在這間分店內，最年輕的店員是15歲的高中生，2人年紀相差78歲，是全日本年齡差最大的分店。

藪田義光表示，因為和同事間有極大的年齡差，所以有時候會聽不懂他們想表達什麼，不過他一直都試著去了解對方。同事們看見藪田義光對工作全力以赴的態度，對他感到非常欽佩，更被他鼓舞「不管什麼年齡都能接受挑戰」。