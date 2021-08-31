開學防疫「下周成關鍵」　醫曝校園染疫最危險時刻

▲暑假最後一個周末，各大景點出現報復性出遊的人潮，墾丁住房幾乎爆滿，桃園永安漁港也出現眾多遊客邊吃邊逛。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

本周三(9月1日）就要開學了！最長的暑假終於結束，家長們在鬆口氣之餘，卻也陷入校園群聚感染的恐懼之中，尤其隨著疫情降溫，開學前最後一周末全台景點都擠爆了，墾丁飯店、民宿住房率幾乎都是滿房，海灘甚至出現猶如沙丁魚頭滿滿的人潮。

隨著防疫措施鬆綁，小琉球的飯店住房率也衝至8成，知名景點如阿里山、合歡山、清境、日月潭、溪頭也都可見出遊旅客，創下5月疫情爆發後的最大人潮。

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國泰醫院感染科醫師崔可忠說，「暑假最後一周出遊到底殺傷力多大？開學後一周就見分曉了！」算算時間就落在9/8過後，崔可忠提醒家長們要多注意孩子是否有相關症狀。

如果躲過這一波，避免校園群聚感染的重點就是如何落實各項防疫措施，教育部針對開學做出許多相關規定，「但重點是小孩子真的會做到嗎？」中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音質疑，她認為一個班級至少20多個學生，但老師卻只有1人，不可能隨時注意狀況。

張凱音認為午餐時間最危險！「吃飯一定要拿下口罩，雖然指引上規定要有隔板、不可交談，但能確實做到嗎？」例如A同學開口講話，老師前去制止時，又有另一位B同學講話，老師難免就分身乏術。

▲用餐時一定要取下口罩，是專家認為在學校最危險的時刻，尤其老師一人分身乏術，很難隨時盯著每位學童。

此外，隔板真能發揮作用嗎？國外有研究顯示，隔板對於咳嗽等較大的飛沫微粒確實能發揮效果，但若是說話交談時的細小微粒，反而可能因為隔板阻礙空氣流通，而懸浮在空氣更久，國內也有醫師進行相關研究證實。

疫情指揮中心指揮官陳時中對此則認為，研究並沒有指出「隔板會直接增加染疫風險」，他認為控管環境才是重點，教室除了需要打開門窗之外，教育部也規定就算是冷氣房，也要在對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，就是要避免空氣傳播的可能。

張凱音認為要降低午餐時的染疫風險，需要讓學生的動線交錯，「這就是一種分艙分流的概念，建議讓學生分組打菜、盛飯，盡量讓所有人的動線不要重疊。」

其實要做到面面俱到實在很困難，張凱音認為「生病不到校」才能大幅降低群聚感染的機率，不過太多家長有必須上班的壓力，所以過去常常會有隱匿孩子發燒、咳嗽的事件，她建議政府若能繼續給予家長防疫照顧假，或許能稍微解決家長兩難的狀況，也能降低校園染疫風險。

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