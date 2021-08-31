　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柯林頓性醜聞改編影集！　當年實習生變製作人曝20年痛苦經歷

陸文斯基與柯林頓在1995年的合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲當年24歲的陸文斯基與大她27歲、自由世界最高領導人柯林頓偷情。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統柯林頓的醜聞於1998年曝光後震撼全國，醜聞女主角 ─ 24歲的白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky），一夕間成為全國焦點。一路走來背負罵名，但現年48歲的她將有一部以女性觀點重現當時情況的影集上映；她在訪問中揭露自己的心路歷程，事件後續影響比柯林頓重創更深的她表示，拍這部片其中一個重要原因就是，不希望再有任何年輕女性犯下她犯過的錯。

柯林頓（Bill Clinton）與陸文斯基在1998年有過長達5個月的秘密戀情，當時還年輕的她因天真誤信國防部的崔普是閨密，揭露自己和柯林頓偷情過程中發生的種種，沒想到全程被崔普錄音，導致醜聞曝光。她向檢方坦承曾9度在白宮為柯林頓口交、拿雪茄自慰，並挑逗總統「我可以脫光衣服，然後開始......」；柯林頓則因說謊隱瞞婚外情遭到眾議院彈劾，他的說詞與肢體語言後來成為研究和調侃的經典案例。

▲▼當年白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）和總統柯林頓性醜聞曝光，掀起巨大風波。（圖／達志影像）

▲▼陸文斯基坦承9次在白宮和柯林頓偷情。（圖／達志影像）

▲▼當年白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）和總統柯林頓性醜聞曝光，掀起巨大風波。（圖／達志影像）

這樁當時震驚國際的醜聞距今已過23年，FX電視台針對此一事件改變成共有10集的影集《彈劾：美國犯罪故事》（Impeachment: American Crime Story），將於9月7日在美國首播。這部影集將由女性視角呈現，美國電視編劇、導演兼製作人墨菲（Ryan Murphy）早在2017年就和陸文斯基提及他的想法，但當時陸文斯基仍然相當驚恐，之後幾次請客吃飯，墨菲才成功說服陸文斯基擔任該劇製作人。

陸文斯基接受《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）訪問，揭露事件對她人生造成的衝擊，前一晚還是個默默無聞的人，隔天卻變成一個超級負面的公眾人物，甚至可能得去坐牢，「還會害妳的家人破產」，「而就算20年過去，我不再像1998年那時候每個晚上都登上新聞，也不代表故事已經結束了。（醜聞爆發）10年後，我還是沒有辦法找到工作。我沒辦法養活自己。」

▲▼當年白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）和總統柯林頓性醜聞曝光，掀起巨大風波。（圖／達志影像）

▲希拉蕊柯林頓當時選擇與老公站再一起。（圖／達志影像）

製作這部影集就代表陸文斯基得親自挖掘自己20年都無法結痂痊癒的傷口，她自曝在看演員詮釋當年的自己和柯林頓時，整個過程對她而言非常超現實，甚至必須請一位心理治療師，在她做影集筆記時透過ZOOM視訊陪伴她，不需要一直說話，只要讓她知道自己不是一個人，「因為真的太難，太難了」，她說。

▲▼陸文斯基（Monica Lewinsky）和女星比妮費爾德斯坦（Beanie Feldstein）合照。（圖／翻攝自推特）

▲陸文斯基和女星比妮費爾德斯坦變成好友。（圖／翻攝自推特）

陸文斯基表示之所以最終會答應墨菲的極力邀請，是因為對方想要用不同的敘述方式再帶大眾回到當年的現場，聚焦在所有與事件相關的女性身上。年輕時鑄下大錯導致往後人生軌跡劇變的陸文斯基說，她想參與這個企劃當然有很多私人的原因，但她更希望不要再有年輕女性步上她的後塵。

28歲女星比妮費爾德斯坦（Beanie Feldstein）在該影集中扮演陸文斯基，兩人後來更發展出一種相惜的情誼。陸文斯基說第一眼看到費爾德斯坦時，她立刻就想起當年的自己，甚至對費爾德斯坦生出一股非常強烈的保護慾，因為費爾德斯坦想成為一個知名演員，就代表她的生活必須暴露在公眾眼光之下；她們在拍攝影集期間變得熟絡，但陸文斯基從未到片場去探班。

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
台灣600億家族爭產內鬨　「母子全成通緝犯」豪門殞落
學生打BNT有這3症狀！　前台大醫：可能要急診
趙薇太亂來！瓊瑤不忍了：妳毀掉我的一切　被挖《少林足球》往事
正妹打莫德納3周後頭髮掉光！堅持接種第2劑　日本3例打BNT
疫苗一直來！自購AZ下午自泰國運抵桃機　首批BNT明可望到貨
蕾菈打高端揭2副作用：不要跟我吵這個！　隔24小時親曝近況
醫從1點大膽斷言　「alpha疫情在台灣可說已經結束了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國毒梟販運芬太尼致4死　美懸賞1.4億要線索

正妹打莫德納3周後頭髮掉光！堅持接種第2劑　日本3例打BNT脫髮

柯林頓性醜聞改編影集！　當年實習生變製作人曝20年痛苦經歷

日本麥當勞最老店員　93歲爺輪大夜班！年輕時就是工作狂

中嗆訪台將付出巨大代價！　捷克參議長韋德齊一年後「神回覆」

疫苗難擋！　南非全新「超級變種病毒C.1.2」擴散7國

弄蛇人「腳趾被蛇咬」毒發身亡　奪命瞬間影片曝

安理會將通過決議案　要求塔利班允許人民自由離境

科技股拉抬！ 標普和那指再創新高　道瓊反跌55點

「我懷孕了」少女遭14歲男友「砸爛臉」　身中十多刀死亡

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

《刻在》又被抓包「更像2015年這首」！　創作人駁斥抄襲…親揭歌曲完成時間點

李敏鎬爆新戀情！對象是MOMOLAND前成員妍雨　經紀公司火速否認：兩人的確認識

中國毒梟販運芬太尼致4死　美懸賞1.4億要線索

正妹打莫德納3周後頭髮掉光！堅持接種第2劑　日本3例打BNT脫髮

柯林頓性醜聞改編影集！　當年實習生變製作人曝20年痛苦經歷

日本麥當勞最老店員　93歲爺輪大夜班！年輕時就是工作狂

中嗆訪台將付出巨大代價！　捷克參議長韋德齊一年後「神回覆」

疫苗難擋！　南非全新「超級變種病毒C.1.2」擴散7國

弄蛇人「腳趾被蛇咬」毒發身亡　奪命瞬間影片曝

安理會將通過決議案　要求塔利班允許人民自由離境

科技股拉抬！ 標普和那指再創新高　道瓊反跌55點

「我懷孕了」少女遭14歲男友「砸爛臉」　身中十多刀死亡

習近平再提「共同富裕」　要求強化反壟斷並建立公平競爭市場

國產署第二批地上權案6成標脫　權利金28.5億進帳

殯儀館燒庫錢驚見20萬千元真鈔！都裝在紅包袋內　專家說話了

「失眠+陽光刺眼」女駕駛撞山壁翻車　4熱心民眾助脫困

讓他升！海盜鄭宗哲火燙4安打　單場兩度盜壘成功

喝到一半被通知「阿嬤跌倒了」！孝孫酒駕奔醫院　過彎飛撞警車

內門林班地森林大火　保七警揪出他「燃燒廢模板」釀禍

武漢華南海鮮市場背黑鍋？　陸疾控：存在冷鏈引入病毒可能

日盛金控、銀行工會提出2大訴求！　員工工作權保障、留任獎金

開學啦！「3不7要」防疫規定看過來　怕染疫沒到校「不可記缺席」

扛山豬上車！爸一肩舉41kg胖鬆獅　 牠一臉囧：偶鼻要回家啦

國際熱門新聞

4款疫苗效力大對比！最強品牌曝光

拜登打瞌睡瘋傳　以媒：這群仇家最愛傳

一家10口等撤離　遭美軍誤傷炸死

最後一班軍機飛離！　美完成阿富汗全面撤軍

拜登悼念殉職美軍「1動作」被罵爆

15歲女「懷孕了」　慘被男友砸爛臉狂捅十多刀亡

弄蛇人遭劇毒蛇吻亡！　全過程影片曝光

害死陸戰隊兒　母：拜登失智垃圾

美國猛男警官神似巨石強森　1張照爆紅

正妹打莫德納3周後頭髮掉光！堅持接種第2劑

6年前措手不及　歐盟急阻難民潮重演

疫苗難擋！　南非「超級變種病毒C.1.2」擴散7國

南非新變種「C.1.2」擴7國！突變程度迄今最大

中嗆訪台付出巨大代價！　韋德齊一年後「神回覆」

更多熱門

相關新聞

最後一班軍機飛離！　美完成阿富汗全面撤軍

最後一班軍機飛離！　美完成阿富汗全面撤軍

美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）於美東時間30日表示，美軍最後一架軍機自喀布爾機場起飛撤離，結束美軍在阿富汗長達20年的軍事部署；這也是美國立國以來歷時最久的戰爭。

歐盟將美國踢出「疫情安全名單」入境需採檢或隔離

歐盟將美國踢出「疫情安全名單」入境需採檢或隔離

拜登打瞌睡瘋傳　以媒：這群仇家最愛傳

拜登打瞌睡瘋傳　以媒：這群仇家最愛傳

美國認3留學生「受軍事訓練」　中國外交部：嚴重損害權益

美國認3留學生「受軍事訓練」　中國外交部：嚴重損害權益

Delta病毒「吃掉肺部」病患更快死亡！　美國重演印度缺氧慘況

Delta病毒「吃掉肺部」病患更快死亡！　美國重演印度缺氧慘況

關鍵字：

陸文斯基美國北美要聞白宮柯林頓口交醜聞

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

8公尺巨蟒「身體比樹粗」　釣客驚恐拍下畫面

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

王光輝肝癌病逝！沉默殺手「5大症狀」曝光

他打高端7天3進急診　13症狀崩潰

「今有百萬劑疫苗來台」　他曝：不是BNT！

更多

最夯影音

更多
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面