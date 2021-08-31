中嗆訪台將付出巨大代價！　捷克參議長韋德齊一年後「神回覆」

▲捷克參院議長韋德齊去年率團訪台，獲總統蔡英文於府內接見。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）去年不顧勸阻，率團來台訪問，還在立法院演講中說出經典句子「我是台灣人」，象徵台捷友好與關係升溫。當時中國外長王毅撂話要捷克「付出巨大代價」，但捷克官方日前指出，韋德齊訪台結束一年來所付出的「代價」小到可以忽略；韋德齊將報導轉貼到推特，並說「我就把它放在這裡」。

韋德齊去年不理會親中的捷克總統等高層勸阻，率團於8月30日抵台展開6天訪問行程，中國外交部長更撂下狠話，聲稱韋德齊違背一中原則，要捷克為此付出巨大代價；然而根據捷克媒體「iROZHLAS」27日指出，這趟台灣行並沒有讓中國減少對捷投資，影響小到「可以忽略不計」。

捷克商會發言人迪拉（Miroslava Dira）表示，商會沒有針對參議院訪台後的影響進行調查，因疫情期間的物流延遲和合約取消等多種因素，無法釐清此行所帶來的經濟後果為何。

Jen si to sem odložím.

Vystrčilova cesta na Tchaj-wan neohrozila čínské investice. Dopady jsou zanedbatelné, tvrdí CzechInvest | iROZHLAS - spolehlivé zprávy https://t.co/FLRc1brPmC — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) August 28, 2021

韋德齊將該則報導轉貼在推特帳號上，並略帶嘲諷意味地表示「我就把它放在這裡」，等於打臉王毅雷聲大雨點小。

報導另外指出，捷克投資局自1993年起開始統計外國投資項目總額，台灣投資金額至今達到188億克朗（約新台幣240億元），創造2萬4000個工作機會；中國則投資120億克朗（約新台幣153億元），創造4200個工作機會。