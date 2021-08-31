疫苗難擋！　南非全新「超級變種病毒C.1.2」擴散7國

▲Delta變種病毒之後，又有突變程度更大的全新變種病毒C.1.2。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

繼Beta變異株後，近期南非又出現疫情爆發以來突變程度最大的全新變種病毒C.1.2。研究顯示，這種變異株恐更具傳染力，讓現有疫苗難以對付，目前已在中國等7國現蹤。

以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）報導，南非國家傳染病研究所（NICD）及瓜祖魯那他研究創新與測序平台（KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform）發表預印研究報告，稱科學家於今年5月首次檢測到C.1.2，這種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株是由1月發現的C.1演化而成，但與C.1相比，新變種已經「大幅變異」。

研究發現，與武漢原始病毒相較，C.1.2的基因變異程度已超過全球已知的所有「高關注變異株」（variant of concern，VOC）或「須留意變異株」（variant of interest，VOI）。

C.1.2首次在南非被檢測到，此後在英國、中國、民主剛果、模里西斯、紐西蘭、葡萄牙與瑞士等7國現蹤。

研究團隊還發現，C.1.2譜系的突變率約為每年41.8次，這幾乎是其他現存變異株的2倍之多。

科學家表示，他們在Alpha、Beta和Gamma變異株中也觀察到這種短期演化加速現象，這顯示此類單一事件與隨後出現的病例激增將導致突變率加快。

根據研究報告，南非的C.1.2相關確診比例，5月時僅有0.2%，6月增至1.6%，7月達到2%，其增幅與之前Beta和Delta變異株在當地傳播的狀況類似。

科學家指出，接下來仍需進一步研究，以了解這種突變的具體影響，並判斷其特質是否造成該變異株較Delta變異株更具有傳染力和避開免疫反應等「競爭優勢」。

截至8月25日，世界衛生組織（WHO）已確認4種「高關注變異株」和4種「須留意變異株」。歐洲疾病管制暨預防中心（ECDC）也在26日分別確認5個VOC和6個VOI。另有多種變異株，正由科學家持續監測。