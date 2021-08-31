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科技股拉抬！ 標普和那指再創新高　道瓊反跌55點

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲標準普爾和那斯達克指數今天收紅，一連第2天再創新高。（圖／路透社）

文／中央社紐約30日綜合外電報導

華爾街股市料定美國經濟將持續擺脫疫情陰影走向復甦，標準普爾和那斯達克指數今天收紅，一連第2天再創新高。

標普指數上揚19.42點或0.43%，以4528.79點作收。

科技股那斯達克指數大漲136.39點或0.90%，收在15265.89點。

道瓊工業指數下挫55.96點或0.16%，收35399.84點。

費城半導體指數小漲9.99點或0.29%，收3446.44點。

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