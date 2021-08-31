「我懷孕了」少女遭14歲男友「砸爛臉」　身中十多刀死亡

▲費南德茲懷孕後被14歲男友捅死。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

阿根廷門多薩（Mendoza）一名15歲少女日前慘遭14歲的男同學殺害，據了解是因為兩人發生性關係後，少女告訴男方肚子裡懷有他的孩子，不久後她就在荒郊野外一處廢墟裡被人發現重傷而死。少女的臉被石頭和鈍器砸爛、腹部被捅多刀，全身都是傷。

根據《每日星報》報導，15歲少女費南德茲（Lucia Fernandez）於24日被人發現，陳屍在門多薩郊外一處廢棄的屋子裡；案發後最先見到她死狀的人是附近的鄰居。

據指出當天事發前，費南德茲班上一名男同學和她約在廢棄屋裡見面，接著就是長達10至15分鐘的殘忍行兇過程；她的臉部被石頭猛砸，腹部被捅十多次直到血肉模糊。男同學離開20多分鐘後，附近居民就發現了費南德茲，但她已經受傷過重而死。

解剖報告顯示，費南德茲受到多重傷害，包括遭到毆打、鈍器重擊，以及全身多處被捅，但真正的死因是深入胃部的一刺。一名目擊者表示，在案發前後曾看到費南德茲的男同學，在廢棄屋子附近徘迴。

費南德茲的父親痛訴，「他把她當狗一樣殺害，拿刀捅遍她全身，還把她的臉打成肉醬。」這起殘忍兇殺案震驚當地社會，民眾舉行集會要求警察當局徹底調查整起事件。少年不久被候補，他坦承在費南德茲說懷了他的小孩後，他決定把她殺了；警方突襲搜索少年家中，發現作案用的凶器。