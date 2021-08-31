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最後一班軍機飛離！　美宣告撤軍阿富汗完成

▲▼美軍最後一架C-17運輸機飛離喀布爾國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍最後一架C-17運輸機飛離喀布爾國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）於美東時間30日表示，美軍最後一架軍機自喀布爾機場起飛撤離，結束美軍在阿富汗長達20年的軍事部署；這也是美國立國以來歷時最久的戰爭。

綜合CNN、路透社等外電報導，麥肯錫表示最後一架撤離的美軍軍機是C-17運輸機，於美東時間30日下午3點29分自喀布爾國際機場起飛。撤離時間相當於喀布爾當地時間30日晚間11點59分，美國總統拜登先前承諾，堅持在31日前完成撤軍行動。

▲▼喀布爾機場大撤離。（圖／路透）

▲美軍全面撤離阿富汗。（圖／路透）

麥肯錫在五角大廈的記者會上表示，美國會繼續透過外交方式進行撤離任務，「軍事撤離完成之後，確保其他還滯留當地的美國公民及想離開的阿富汗人的外交任務，將會繼續。」他說美軍最後一架軍機上載有最後一批美軍，以及美國駐當地使館人員，而軍事撤離行動的完成標誌者美軍在阿將近20年的部署終結。

美軍自2001年9月11日紐約雙子星大廈遭恐攻不久後，隨即揮軍進犯阿富汗，從起初400多人部隊到顛峰時期的10萬人大軍；麥肯錫說這趟橫跨2個10年的任務，美軍成功擊殺當年策畫911恐攻的主謀賓拉登（Osama bin Laden）、他的兒子哈姆薩（Hamza bin Laden），以及他手下許多蓋達組織的成員，「這不是一個便宜的任務，共有2461名美軍相關人員及公民死亡，還有超過2萬人受傷。難過的是，還有上星期被ISIS-K自殺炸彈殺死的13名美軍人員。」

▲▼ 美軍在阿富汗喀布爾機場執行撤離任務。（圖／達志影像）

▲▼上周13名美軍在喀布爾機場外圍遭恐攻炸死，總統拜登向陣亡將士致意。（上圖／達志影像／下圖／路透）

▲▼殉職13名美軍遺體回家了！拜登親自到多佛空軍基地致敬。（圖／路透）

麥肯錫指出，最後一天撤離任務的最後5個班次，均沒有美國公民上機，這代表還有想離開阿富汗的美國公民仍滯留在當地，來不及搭機離開；他表示美軍直到完全撤離的最後一刻前都在想辦法等待或尋找美國公民，但他們仍無法及時趕到機場。現在塔利班已經完全掌控喀布爾機場，國務院一名高級官員指出，他相信至少還有最多250名滯阿美國公民想離開。

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