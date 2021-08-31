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歐盟將美國踢出「疫情安全名單」　入境需採檢或隔離

▲美國，歐盟，國旗。（圖／路透社）

▲歐盟在新一波的「疫情安全名單」將美國踢出去。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

有鑑於美國的疫情又呈現上揚趨勢，歐盟成員國同意將美國從安全名單之中移除，這代表在這一波的更新名單中，美國與其他5個國家的旅客，可能需要採檢或隔離檢疫才能入境。

根據《路透社》報導，這一波更新的名單，還包括以色列、科索沃、黎巴嫩、蒙特內哥羅和北馬其頓，但這一份清單用意，主要在統整整個歐盟的旅行政策，並非強制約束個別成員國，各國還是可以自主決定邊境開放政策。

例如德國和比利時，已經將美國歸類為紅色國家，旅客需要進行檢測和隔離，而對於鄰國法國和荷蘭來說，美國則被歸類為安全國家。

疫情安全名單除了考量疫情變化之外，名單中的國家或地區是否以「互惠原則」對待，也是編制名單的考量之一。

▲▼美國南方許多州不願意戴口罩，與仍著重防疫的北方州差很大。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國現在的病例飆升到每百萬人450例。（圖／達志影像／美聯社）

截至8月28日為止，美國日均每百萬人病例數，飆升到450例，相較於今年6月中旬美國被加入名單時，每百萬人病例低於40例。

儘管歐盟一再呼籲，但華盛頓方面並不允許歐盟旅客自由訪美，整個歐盟現在分成兩派，一派擔心美國缺乏互惠，以及確診案例上揚，另一派則是依賴旅遊業的從業人員，對於嚴格限制美國旅客的政策感到不情願。

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