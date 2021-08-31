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阿富汗一家10口有美簽…坐等撤離電話　結果被美軍空襲誤傷炸死

▲▼喀布爾住宅區遭美軍空襲。（圖／路透）

▲喀布爾住宅區內疑似汽車炸彈遭美軍空襲。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美軍為了阻止恐怖份子再次對喀布爾機場發動恐怖襲擊，29日出動無人機摧毀一輛由伊斯蘭國成員駕駛的汽車炸彈，但這次襲擊也造成平民誤傷。死者的親屬說，美軍襲擊造成同一家庭10名成員死亡，其中包括6名兒童。諷刺的是，遇難平民還包括前美軍翻譯，他們已經申請到美國簽證，只差一步就能撤離到美國。

根據英國廣播公司（BBC）報導，倖存的親屬表示，29日當天一輛停在他們住處門口的汽車突然被擊中爆炸，導致家庭內10人死亡，年齡最小的女童僅2歲。

美軍發表聲明說，他們的打擊目標是一輛載有伊斯蘭國成員的車輛，攻擊目的是阻止伊斯蘭國再次對機場發動恐攻。不過，遇難者家屬尤蘇菲（Ramin Yousufi）則指控這是一次「根據錯誤資訊而進行的野蠻襲擊。」

尤蘇菲形容，他的家人死狀面目全非，遺體破碎到無法辨認出身體和相貌。他淚流滿面地向BBC說，「他們為什麼要殺死我的家人，我的孩子？」

另一名親屬阿赫邁迪（Emal Ahmadi）則表示，他的2歲女兒也在爆炸中喪生，而他和家裡的其他成員原本已經獲准撤離到美國，原本一直待在家裡等待電話通知他們什麼時候可以去機場。

據悉，其中一名死者納賽爾（Ahmad Naser）過去曾為美軍擔任翻譯，其他遇難者過去也曾有為其他國際組織工作的經歷，並且持有美國簽證。

五角大樓發言人柯比（John Kirby）向媒體證實，美國國防部「無法對平民傷亡消息提出異議」，並強調目前正在評估與調查當中。柯比還說，美軍是世界上最努力避免平民傷亡的軍隊，「我們非常認真看待此事」。

柯比強調，美軍認為伊斯蘭國阿富汗分支ISIS-K（伊斯蘭國呼羅珊省）準備對喀布爾機場實施攻擊，恐攻威脅迫在眉睫。美軍中央司令部稍早前也發表聲明說，在無人機襲擊後，現場還發生強烈的二次爆炸，顯示該車輛裝載大量爆裂物。美軍中央司令部認為，此次無人機空襲「成功」消除了喀布爾機場面臨的威脅。

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