12生肖一週運勢曝！這3類人「錢財事業桃花運」炸到翻

▲快看看12生肖一週運勢，受財神眷顧的生肖有你嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

命理師湯鎮瑋公布國曆8/30～9/5十二生肖一週運勢，他提醒，本週要謹記「越感恩越好運」，無時無刻存感恩之心，在困難之境心存感恩，是讓你變得更好的開始；若在順遂時保持感恩，能將好運氣持盈保泰、更加長久。而他也加碼分享本週財運最好、事業最強以及桃花朵朵開的3幸運生肖，你上榜了嗎。

屬猴、鼠、龍：好運氣4顆星

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這3生肖這週在事業上會嶄露頭角，過去可能機遇不好，如今身負重任或許會有點辛苦，不過也是讓你往人生更好的目標邁進，有些好機會得好好抓住，不要嫌累，把握一飛衝天的鴻運。

屬蛇、雞、牛：好運氣3顆星

這週或許很多人會感覺到人生無常，驚覺要好好珍惜身邊的至親、好友，當你有這唸頭務必把握當下，彼此間勿計較，這就是你人生最幸福、圓滿的時刻。而這3星座本週人緣、桃花很旺盛，也會為你的人生帶來不一樣的啟發。

▲命理師提醒，有3個星座這週會感覺運程受阻。（圖／截自命理師湯鎮瑋YouTube）

屬虎、馬、狗：好運氣1顆星

本週會感覺運程多有阻礙，很多事情讓人感覺停滯不前，也是考驗、培養耐心的最好時刻。建議多行善布施、多做公益，行有餘力多幫助他人，可從中獲得更多成就感，或許能讓你轉念成功。在心情不好時好好睡一覺，相信任何事都難不倒你。

屬豬、兔、羊：好運氣5顆星

把握時機、抓準契機！就會發現財運圍繞著你，這週有賺錢好運氣及動力千萬不要停，努力去開創就對了。你會發現在這波不景氣當中，你還是最有機會、表現最亮眼的，因此好好衝刺、珍惜當下，就是成功的開始。

湯鎮瑋也加碼透露「財運最好」、「事業最強」及「桃花最紅」的3生肖，分別是屬兔、屬猴及屬牛的朋友，屬兔者這週有進財機會，也會花點小錢犒賞自己，但千萬不要過度消費恐讓你財來財去。再來事業強運的屬猴者，本週事業表現非常突出，保持積極進取的精神，努力向前衝。屬牛朋友，這週會有好貴人相助，讓你在事業、生活表現亮眼。