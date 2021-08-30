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颶風艾達肆虐…紐奧良「主電塔吹垮」100萬戶停電　已知1死

▲▼颶風艾達登陸路易斯安那州。（圖／路透）

▲颶風艾達登陸路易斯安那州造成的破壞。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

颶風艾達（Ida）30日登陸路易斯安那州，強風豪雨為當地帶來嚴重破壞，洪水淹沒沿海大片地區，就難人員利用小船和直昇機前往救援受困民眾，已知造成1人死亡。另外，颶風也破壞了路易斯安那州電網，導致約100萬戶無電可用。

根據美聯社報導，目前艾達已經減弱為熱帶風暴，並且持續朝密西西比內陸推進。目前已知在巴頓魯治（Baton Rouge）郊區有一人遭倒塌的路樹壓死，不過由於目前路州多處地區道路和手機通訊中斷，因此災情程度仍無法確定。路州州長愛德華茲（John Bel Edwards）表示，「颶風來了，儘管做了一切宣導，仍發生不幸。」

颶風艾達在卡崔娜風災16周年當天登陸路易斯安那州，29日晚間起大城紐奧良全區失去電力，同時颶風為當地帶來恐怖強風和傾盆大雨，導致無數樹枝、燈桿被吹倒，還有建築屋頂被掀翻。

美國國家海洋與大氣局（NOAA）表示，颶風帶來的狂風暴雨，在紐奧良地區20小時內降雨量高達17英吋（431.8毫米），並且觀測到最高每小時230公里風速，使艾達成為有史以來登陸威力第五強的颶風。

紐奧良南部水道密集，豪雨和海水倒灌讓數百棟民房岌岌可危，部分民眾不得不爬上屋頂避難。路州國民警衛隊表示，已經動員4900名兵力協助救災，包括195輛高水位車輛、73艘救援艇，以及34架直昇機。

路易斯安那州傑佛遜堂區（Jefferson Parish）官員表示，艾達颶風吹倒一座大型輸電塔，導致紐奧良地區完全失去電力供應，可能需要6周時間才能恢復正常供電。根據統計，路州至少有100萬戶民眾面臨無電可用情況。

聯邦緊急事務管理局（FEMA）表示，颶風造成路易斯安那州4家醫院受損，還有39家醫療設施啟用緊急發電機供電。

▼路易斯安那州部分地區出現淹水災情。（圖／路透）

▲▼颶風艾達登陸路易斯安那州。（圖／路透）

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