拜登見以色列總理「打瞌睡」全球瘋傳　以媒翻案：這群仇家最愛傳

▲以色列總理班奈特（Naftali Bennett）在白宮與美國總統拜登會晤。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登與以色列總理班奈特（Naftali Bennett）27日在白宮橢圓辦公室會晤，但是這場會晤的焦點，卻是媒體當場捕捉到「瞌睡喬」再度上身，讓正在發表看法的班奈特也只能一邊尷尬陪笑，一邊說完他的看法。對此，以色列媒體卻譴責說拜登打瞌睡的媒體是「認知作戰」，根本是全球仇家抹黑大串聯。

根據以色列左派媒體《國土報》（Haaretz）報導，儘管受到阿富汗情勢的影響，轉移了拜登與班奈特會晤的焦點，但是這次會晤普遍認為是成功的，兩位領導人取得了以溫和手段，聯手對抗伊朗等戰略目標的共識。

▲美國總統拜登與以色列總理班奈特（Naftali Bennett）見面時打瞌睡被瘋傳，但實際上拜登並沒有睡著。（圖／路透）



報導指出，然而在這次會晤雙方都沒有犯下明顯失誤的情況下，川普和以色列前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的「線上戰士」只好製造一個對他們進行攻擊，也就是一段22秒的影片，當班奈特侃侃而談時，拜登正在打瞌睡。

在以色列這則影片最初從納坦雅胡的鐵粉、國會議員阿特巴良 （Galit Distal Atbaryan）開始發布，指出這一幕「非常滑稽」，隨後又發一則譴責以色列媒體都不報導這一幕的推文，那一則推文被病毒式的瘋傳，已經超過500萬人轉推。

與此同時，美國的川粉也在社群上，瘋狂轉推這則影片，然後嘲笑拜登是「瞌睡喬」，其中包括共和黨眾議員貝伯特 （Lauren Boebert）。

▲從以色列媒體《國土報》剪輯的影片可以發現，拜登並沒有睡著。

然後熱衷於轉傳拜登打瞌睡版本故事的，還有北韓跟伊朗媒體，這些影片的瘋傳很顯然是受到系統性的操縱，類似的故事也不是第一次發生，這樣的操作只是為了符合川普取的綽號「瞌睡喬」的形象。

《國土報》強調，真相是，拜登根本沒有睡著，他隨後還清晰地回應了班奈特的論點，將兩國建立的友好關係，歸功於前總統歐巴馬任內的努力。

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