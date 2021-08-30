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陸戰隊死在喀布爾機場…下月就要當爸　母痛罵拜登「失智垃圾」

▲▼美軍陸戰隊准下士麥克羅姆（Rylee McCollum）。（組合圖／路透）

▲美軍陸戰隊准下士麥克羅姆在喀布爾機場爆炸中死亡。（組合圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

阿富汗喀布爾機場外上周發生爆炸恐怖襲擊，造成13名美軍陣亡。其中，不幸死亡的陸戰隊准下士麥克羅姆（Rylee McCollum）的母親凱西（Kathy McCollum）痛罵總統拜登是「失智垃圾」，並痛罵投票支持拜登的選民「殺死我的兒子」。

根據《紐約郵報》報導，麥克羅姆的母親凱西接受廣播節目訪問時表示，麥科朗姆才剛滿20歲又6個月，今年2月14日情人節才剛成婚，孕妻預計下月將產下一子。凱西說，麥克羅姆原本已經計畫從約旦返家，陪伴妻子迎接新生兒誕生，沒想到竟被派到阿富汗。

凱西說，26日喀布爾機場恐攻後隔天凌晨4點，「我家門口出現2個陸戰隊員，告訴我我兒子已經死了」。凱西指責拜登「患有癡呆症」，應該為這起事件負責；她甚至在專訪中痛罵，「那個失智垃圾害死我的兒子。」

凱西在專訪中情緒激動，批評民主黨和拜登支持者說，「所有在選舉中作弊的民主黨人，或是投票給他的人，你們殺了我兒子」、「這個失智垃圾甚至不知道自己在白宮，他還以為自己是參議員。」凱西隨後為自己的失態道歉。

另據美聯社報導，麥克羅姆死於恐怖攻擊後，有人在網路上替其遺孀和遺腹子家人發起兩場募款活動，截至29日上午累積捐款已經達到近50萬美元（約新台幣1388萬元）。

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