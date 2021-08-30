創全球先例！　以色列宣布「12歲以上」追加施打第3劑疫苗

▲以色列宣布「12歲以上」民眾全面加打第3劑新冠疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列7月底開放60歲以上民眾施打輝瑞BNT第3劑疫苗，如今再將施打加強劑的年齡下修，總理班奈特（Naftali Bennett）宣布，將對全國12歲以上民眾追加施打第三劑疫苗，創下全球先例。

班奈特30日宣布，將對全國12歲以上民眾追加施打第三劑疫苗，「我們必須為所有公民完成第三次接種，我呼籲那些12歲以上的人們立刻出門施打第三劑。」他表示，自從7月底開始替老年人施打第三劑疫苗後，緩解了老年人感染Delta病毒後的重症程度，重症率已經顯著下降。

以色列自7月30日起，開放60歲以上民眾施打第3劑疫苗，8月19日再將施打範圍擴大至年齡40歲以上、至少5個月前打過第2劑的民眾。根據以色列衛生部統計，以色列過去幾個星期每日感染人數約在8000左右，但是29日降至7000例，衛生部長洛霍維茲（Nitzan Horowitz）指出，目前已經有200萬人接種了第三劑疫苗，將近總人口數的40％。

與此同時，世界衛生組織譴責了接種第三劑的做法，並呼籲應該讓貧窮國家能夠優先施打第一劑疫苗。「牛津疫苗小組」（Oxford Vaccine Group）負責人也警告，此舉會讓更多人死亡，因為他們連接種一劑的機會都沒有，「若有數百萬人在尚無強力科學證據的情況下接種加強劑，歷史將會記住，政治領導人在我們一生最嚴重的危機中決定拒絕承擔人道責任。」

►土耳其驚現新變種！與過去病毒完全無關 醫警告：秋季會再爆一波

►Delta病毒「吃掉肺部」病患更快死亡！ 美國驚爆缺氧危機

►出生就染疫！「寶寶心臟不跳了」媽心碎 揭印尼18歲↓恐怖死亡率

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast