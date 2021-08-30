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Delta病毒「吃掉肺部」病患更快死亡！　美國驚爆缺氧危機

▲▼ 美國疫情／密蘇里州一家醫院ICU病房。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國大批民眾尚未施打疫苗，加上更具傳染力的Delta病毒強襲，導致新冠疫情再起。圖為密蘇里州一家醫院的加護病房。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國大批民眾尚未施打疫苗，加上更具傳染力的Delta病毒強襲，導致新冠疫情再起，尤其南部各州更出現缺氧危機，許多醫院即將耗盡氧氣。佛州加護病房主任醫師埃爾哈達（Dr. Ahmed Elhaddad）表示，Delta病毒正在「吞噬」人們的肺部，導致患者更快死亡。

埃爾哈達在朱比特醫療中心（Jupiter Medical Center）加護病房服務，他28日向CNN表示，自己對於疫情感到非常沮喪，而且「已經厭倦看見人們因為沒有施打疫苗而受苦，甚至死去」。

埃爾哈達指出，此波疫情的患者更年輕，「30多歲、40多歲或50多歲都有……他們非常痛苦，急需氧氣，而且瀕臨死亡」。他的加護病房裡，沒有任何一名患者打過疫苗，而自己也沒看過任何已接種者病重死亡，「我們發現，唯一解方就是疫苗，這能夠預防患者住進加護病房或死亡。除此之外，沒有萬靈丹」。

美國佛州、南卡州、德州以及路易斯安那州面臨缺氧問題，一些醫院動用儲備氧氣，或者即將耗盡庫存量。根據聯邦政府及約翰．霍普金斯大學數據，佛州28日通報全國最高住院率，每10萬名居民中有75人染疫住院；該州20至26日的數據也出現另一高峰，每10萬名居民中新增690.5例。

美國傳染病權威、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Dr. Anthony Fauci）表示，根據華盛頓大學預測模型，美國到了12月可能還會增加10萬起死亡病例，但他也指出，該國高達8千萬人符合資格卻尚未施打疫苗，如果能夠迅速讓這些民眾接種，就可以扭轉局勢。

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