土耳其疑似出現新變種！　醫警告：秋季恐再爆1波

▲土耳其出現與過去新冠病毒無關且從未被識別的新型變種病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

正與Delta和Delta+變種病毒苦戰的土耳其，近1個月以來的每日確診數都在1.9萬至2萬例之間徘徊。就在政府焦頭爛額之際，土耳其第3大省伊茲米爾（Izmir）又傳出出現一種新的變種病毒，這種病毒之前從未被識別，也和過去的變種病毒毫無關聯，並可能會在今年秋季掀起第4波疫情。

土耳其《每日晨報》報導，伊茲米爾醫學會（Izmir Medical Association）會長強勒（Lutfi Camli）指出，伊茲米爾省最近疑似出現一種新的變種病毒，這種病毒過去從未被識別，也和之前的Alpha、Beta、Gamma、Delta變種病毒沒有任何關聯，卻佔據了當地新增病例中的40%。

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強勒在採訪中表示，「我無法確定這個病毒是不是新的變種，因為我還需要更多臨床數據，並進行進一步研究，才能確認病毒的基因序列。」他還強調，新病毒不止出現在了伊茲米爾省，因為土耳其的其他省份也發現了這種新病毒，以東北部的里澤為例，當地與新變種病毒相關的病例多達5、60%。

儘管目前有不少患者感染了新的變種病毒，但土耳其國內的病例仍以Delta變種病毒為主。強勒警告，土耳其很有可能在今年秋季再度面臨第4波疫情，因此人們必須盡快接種疫苗。

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