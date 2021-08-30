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出生就染疫！「寶寶心臟不跳了」媽心碎　揭印尼18歲↓恐怖死亡率

▲▼ 印尼衛生工作者幫嬰兒採集檢體，檢測是否感染新冠病毒。（圖／達志影像）

▲ 印尼衛生工作者幫嬰兒採集檢體，檢測是否感染新冠病毒。（示意圖／達志影像，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

印尼新冠疫情仍未見趨緩，隨著Delta病毒擴散，當地7月以來的確診數、兒童死亡個案持續激增，且18歲以下死者約占1%，遠比全球平均0.3%高出許多。當地一名母親心碎表示，3周大的寶貝女兒瑪琳起初只是咳嗽發燒，但隨後病情急速惡化，肺部積液，「最後她的心臟突然停止跳動」，於今年7月7日病逝。

天空新聞報導，瑪琳（Beverly Alezha Marlein）才出生沒多久就染上新冠，但當時身為爸媽的34歲亞歷山大（Erik Alexander）及32歲的曼諾媞克（Tirza Manitik）並不知情，只知道孩子生病了，且病得不輕。

依據曼諾媞克的說法，孩子當時身體狀況還可，也沒有其他症狀，「但才過了一周，開始出現其他症狀，其中一個是睡眠困難，在餵奶的時候會吐。」

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲瑪琳才出生沒多久就染上新冠。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

隨著瑪琳病情惡化，家庭醫師建議孩子必須立即住院治療，然而當地多間醫院都已滿床，直到跑了大約10家醫院才找到床位。而當時的瑪琳情況危急，血中氧氣濃度驟降、呼吸急促，肺部已積液。

住院期間，瑪琳被醫療團隊成功救活3次，儘管戰勝病毒，但身體相當虛弱，直到心臟第4次停止跳動時，院方無法挽回孩子的性命，最終在今年7月7日病逝，當時的她還不到1個月大。曼諾媞克心碎地說，瑪琳心臟狂跳、呼吸不穩定，直到筋疲力盡那一刻，「她的心臟突然停止跳動。」

事實上，印尼7月以來的確診數、兒童死亡個案持續激增，依據24日公布的最新統計，18歲以下的死亡人數約占全體染疫病逝總數的1%，遠高於全球平均的0.3%。令人關注的是，自疫情以來，已有50多萬名印尼孩童染疫，且因檢測比例低，真實數字恐怕還要高出許多。

▲▼ 印尼,新冠肺炎,開學。（圖／路透）

▲依據24日最新統計，印尼18歲以下的死亡人數約占全體染疫病逝總數的1%，遠高於全球平均的0.3%。（圖／路透）

印尼8月孩童新冠死亡數創下新高，衛生部數據顯示，光是8月就有228名18歲以下的孩子病逝。此外，即使活了下來，還必須面臨潛在併發症。雅加達一間醫院兒科醫師蘇山托（Agus Susanto）直言，長期併發症可能會影響孩子學習及活動表現。

印尼今年1月啟動大規模疫苗接種，醫師認為，12歲以上族群應該優先施打疫苗。印尼總統佐科威6月時宣布，在中國科興疫苗獲准給孩童使用後，境內12歲至17歲青少年應盡快接種。

▲▼ 印尼,新冠肺炎,開學。（圖／路透）

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