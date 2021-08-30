南非全新變種「C.1.2」擴7國！突變程度迄今最大　恐讓疫苗無效

▲科學家認為，南非出現新的新冠變種病毒「C.1.2」其突變程度是迄今最大。圖為美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

國際醫學期刊《自然》（Nature）最近發表一項報告，科學家5月在南非發現新型的新冠變種病毒「C.1.2」，已經散播至英國、中國等至少7個國家，是迄今變異程度最大的毒株。研究發現，「C.1.2」是源於全球首波疫情時出現的C.1毒株，而C.1突變率幾乎是目前所有「受關切變種」的2倍之高。

根據《每日郵報》報導，這份南非國家傳染病研究所與夸祖魯-納塔爾研究創新和測序平台（KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform）進行的報告指出，南非的「C.1.2」是迄今為止，與首見於武漢的原始毒株相比「突變程度最大」的變異株，除了傳播能力可能增加，也可能更容易傳染給人類，更有機會逃脫疫苗的免疫作用。

報導稱，今年5月「C.1.2」首次在南非被發現，隨後在英國、中國、剛果、模里西斯（Mauritius）、紐西蘭、葡萄牙與瑞士等至少7國現蹤。研究發現，帶有C.1.2基因組的病例數占比每個月都在增加，從5月份的0.2％增加到6月份的1.6％，到7月份已上升至2％，先前在Alpha、Beta和Gamma變種病毒上也曾發現這種短期的持續增長。

報導指出， C.1.2是源自於全球第一波疫情中出現的C.1變異譜系，而C.1毒株每年大約進行41.8次突變，此突變率幾乎是目前所有「受關切變種」（Variant of concern）的2倍之高。雖然還需要更多研究來確認突變對病毒功能的影響，但科學家警告，這種最新的變異株已「大幅突變」，可能有助於病毒逃避抗體與免疫反應。英國公共衛生署本月發布的報告中，也曾將C.1.2列入科學家正在監測的10個變種病毒清單。

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