18歲少女赴約！到場竟多出4男「秒拖入甘蔗田」　強拍吞吐片瘋傳

▲國外一名少女心思單純，沒想到赴約後竟遭5男強制猥褻。（示意圖／Pixabay）

記者張寧倢／編譯

印度北方邦傳出18歲少女慘遇性犯罪，據當地媒體報導，一個名叫潘卡伊（Pankaj）的男子與受害女學生互有聯繫，他18日前往馬瓦納鎮（Mawana）接種新冠疫苗，當天就約了女學生見面，她萬萬沒想到的是，另外4名年輕男子竟也來到現場，將她拖進甘蔗田性侵，過程還被拍成影片上傳到網路，行為令人髮指。

根據印度Times Now報導，北方邦密拉特縣（Meerut）發生令人震驚的社會案件，潘卡伊被當局分配到於18日在馬瓦納鎮的基礎醫療中心接種新冠疫苗，而結束後他便與受害的18歲少女約見面，沒想到，另外4名年輕男子也來到相約地點， 5名男子聯手將少女拖進甘蔗田裡性侵，強制將下體塞入被害人口中，還試圖與她性交，事後更將犯罪過程影片上傳到網路上，迅速在社交媒體上瘋傳。

少女受害後還遭到嫌犯威脅，若敢向其他人透露此事，便會殺害她的父親，而少女家長得知後氣壞，立即到馬瓦納鎮警局報案。警方表示，27日逮捕其中一人後，透過審訊問出其他4名嫌犯身分，已經被逮的是名為瓦辛（Waseem）與索海爾（Sohail）的2名男子，目前仍有3人在逃，「在5名被告中，有2人抓住少女，另外2人做出猥褻行為，還有1人負責錄影，我們將迅速逮捕所有涉案者。」

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