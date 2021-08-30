神似巨石強森！美國猛男警官「1張照」爆紅　網全看傻：是本人吧

▲ 戴著墨鏡露出微笑的菲爾茲超像巨石強森。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州一名警官的照片近期在網路上瘋傳，因為他留著光頭、戴著墨鏡、滿身肌肉並露出爽朗笑容的模樣神似電影明星巨石強森，頓時在社群媒體上爆紅。他也希望藉著這張明星臉，幫助罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（又稱漸凍人症）的同事，善舉引起不少網友稱讚。

根據《太陽報》，現年37歲的菲爾茲（Eric Fields）是阿拉巴馬州摩根郡警長辦公室（Morgan County Sheriff’s Office）警官，在此服務已有17年。就任執行法警以前，他曾在摩根郡監獄從事調查工作，負責管束危險兒童，後來被提拔為下士，再從中士晉升為巡邏中尉，擔任戰術與槍械訓練教官。

摩根郡警長辦公室臉書粉專17日上傳一張照片，其中菲爾茲側身靠著一輛車，身上穿著疑似是防彈背心的戰鬥裝備，外型和巨石強森簡直一模一樣，被轉發到TikTok後頓時走紅。

許多網友起初都以為照片中的人就是巨石強森，紛紛留言表示，「他又拍新電影了嗎」、「難道不是雙胞胎嗎」、「原來替身在這」、「不可思議的像」、「其實是巨石強森在演他吧」、「是本人吧」、「巨石強森的爸爸可能需要看一下這個」、「真假警察」。

▲ 左為菲爾茲，右為巨石強森。（圖／翻攝自Facebook、Instagram）

菲爾茲此前就因外型而小有名氣，當地一名沃爾瑪員工先前遇到另一名警官時便主動提起，想見見大家都說長得像巨石強森的菲爾茲。這名警官代他轉達菲爾茲後，菲爾茲便親自前往與這名沃爾瑪員工見面，留下這張合照。

爆紅的滋味令菲爾茲受寵若驚，坦言一直有人說他長得像巨石強森或馮迪索，認為這樣的外型是一種祝福，很高興能為他人帶來幸福與歡笑，他的妻子也很開心。不過他也強調，「我只想做我自己」，不想成為別人。

另一方面，《福斯新聞》報導，菲爾茲也希望藉著自己的名氣，呼籲人們關注他的同事迪拉德（Dillard）。迪拉德在摩根郡執法部門工作26年，是許多人心中的榜樣，最近診斷出漸凍人症，正在募資平台GoFundMe進行募款，目標是3.5萬美元，目前達成近1.2萬元。

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