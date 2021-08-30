研究：新冠和「響尾蛇毒液」有1驚人相似！關鍵酵素可望降低死亡率

▲各國醫學專家仍在研究新冠肺炎治療方法。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國科學家分析新冠肺炎患者血液樣本後發現，一種名為「sPLA2-II」的酵素濃度非常高，此成分與響尾蛇毒液中的活性酵素相似，若濃度過高可能「撕裂」重要器官的細胞膜，導致死亡；但是，若能針對這個酵素發展治療方法，或許能夠有效降低甚至預防新冠死亡率。此論文被發表在《臨床研究雜誌》（Journal of Clinical Investigation）上。

綜合外媒報導，亞利桑那大學與紐約州石溪大學、北卡州威克森林大學等校合作，他們分析了2020年1至11月一共281名住院患者的血液樣本後發現，75%患者大量釋出「sPLA2-II」酵素，且若腎功能不佳，病逝可能性更高；此外，死者體內的酵素濃度更達到紀錄以來最高程度。



亞利桑那州大學教授奇爾頓表示，健康人體內的「sPLA2-II」酵素通常很低，「正常情況下，釋出這種酵素是為了預防細菌或病毒感染，通常是一種防禦機制」，但如果濃度過高，反而會開始攻擊人體。



研究團隊表示，他們目前能夠依據「sPLA2-II」酵素濃度高低，預測患者存活率，如今也正試圖針對此酵素，尋找新冠治療方法。石溪大學教授德爾波塔（Doctor Maurizio Del Poeta）認為，或許可以在「sPLA2-II」酵素濃度升高的病患身上「使用酵素抑制劑（inhibitors），以降低甚至預防新冠死亡率」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast