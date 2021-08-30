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殉職軍人靈柩返國…拜登悼念「1動作」被罵爆！　網批：超不尊重

▲▼拜登參加殉職美軍移靈儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登參加殉職美軍的移靈儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）在阿富汗喀布爾機場發動自殺炸彈攻擊，造成13名美軍殉職，而這些士兵的靈柩也在29日抵達德拉瓦州（Delaware）的空軍基地。不過，總統拜登（Joe Biden）在移靈儀式進行時，低頭看了一下手錶，而這個小動作也引發保守派攻擊，認為他完全不尊重這些為國捐軀的軍人。

根據《福斯新聞》報導，殉職的13名美軍靈柩在29日抵達德拉瓦州（Delaware）的多佛空軍基地（Dover Air Force Base），總統拜登和夫人吉兒（Jill Biden）也前往現場向美軍家屬致意。結果拜登卻在莊嚴的移靈（dignified transfer）儀式進行到一半時，低頭看了一下手錶，引發外界批評。

從曝光的影片可以看到，拜登當時右手扶在胸前致意，結果在儀式一結束就突然用力地甩了一下左手的袖子露出手錶，低頭想要看的瞬間，卻又像突然想起什麼一樣，立刻裝作沒事一樣將手慢慢放下。

阿肯色州前州長赫卡比（Mike Huckabee）就批評，拜登當年在總統辯論時看錶已經很糟糕了，但這種莊嚴的時刻更是讓人震驚。曾參與過波灣戰爭的退役軍人威廉斯（Samuel Williams）也表示，「看來他覺得對這些美國英雄保持尊重很不方便。」

不少網友紛紛留言痛批，「身為總統這個舉動很無理」、「就算有下個行程也會有助理提醒他」、「居然在這種哀戚的時刻看手錶」。但也有人認為，這可能只是下意識的習慣動作，而且拜登也有意識到不妥而立刻把手放下，絕對不是故意的。

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