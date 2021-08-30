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日駐澳大使：台海攸關國際安全　澳洲遭遇感同身受

▲▼日本防衛省統合幕僚監部4月4日發布照片，中國遼寧號航母穿越宮古海峽前往太平洋。（圖／路透）

▲中國遼寧號航母。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨30日專電

日本駐澳洲大使山上信吾向澳洲天空新聞指出，台海和平攸關國際整體安全情勢；對於澳洲備受中國經濟脅迫，山上信吾指日本因為有過同樣遭遇因此同情澳洲的處境。

山上信吾昨天接受訪問時，澳洲天空新聞播史密斯（Chris Smith）指出，隨著日本與美國及澳洲加強貿易和外交關係，再加上日本與台灣兩國執政黨於8月27日展開安全對話，日本已成為中國「惡霸戰術」（bully boy tactics）的最新對象。

史密斯引述中國環球時報26日發表評論指出，中國警告日本與台灣展開安全對話是「形同要挑起戰爭」；對此山上信吾回應，形容中國官媒言論為「誇張」。

山上信吾表示：「我們（日本）的舉動，並不是要讓東海的緊張情勢升級。」

山上信吾解釋：「台灣海峽的和平穩定，不單只對台灣、中國或日本來說是重要的，而且攸關整個印太地區以及國際整體安全情勢。」

山上信吾指出：「我們（日本）致力藉著對話找出和平解決辦法。」

山上信吾同時強調，面對中國威脅，盟國採取嚇阻防範措施，例如澳洲發起的「護身軍刀」（Tyson Sabre）跨國軍事演習，也是同樣重要的。

史密斯在訪談過程中提到，對於澳洲倡議調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源一事，日本一直給予重大支持。對此，山上信吾重申日本與澳洲立場一致，支持要在透明獨立、免受干預、免受不當影響的條件下調查疫情起源。

澳洲自從去年向國際社會倡議調查疫情起源後，北京當局持續阻撓多項澳洲產品出口至中國；對此山上信吾指出，日本因為有過同樣的遭遇，因此同情澳洲的處境。他說：「澳洲並不孤單。」

山上信吾提到，中國在10年前因為尖閣諸島（釣魚島）主權爭議而採取報復手段，斷絕中國稀土出口至日本；對此日本不單向世界貿易組織（WTO）控訴中國違反世貿規定，而且更重要的是，事件激發日本擺脫依賴中國稀土的決心。

山上信吾認為，貿易不應該被利用作為政治施壓手段；他同時寄語澳洲，面對中國經濟脅迫，澳洲必須擺脫依賴中國經濟，爭取分散風險。

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