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4款疫苗效力大對比！國藥最差、輝瑞只排第2　最強品牌曝光

▲▼疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴林研究發現，儘管所有的疫苗都能有效對抗Delta，但不同廠牌間的疫苗效力還是有差。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

中東國家巴林與美國哥倫比亞大學合作，對巴林的突破性感染案例進行研究後發現，儘管所有的疫苗都能有效對抗Delta變種病毒，但在感染、住院和死亡方面的效力卻有明顯差異。在4款疫苗中，AZ疫苗的效力最高，其次為輝瑞疫苗，而中國的國藥疫苗效力最差。

綜合外媒報導，巴林國內目前正在施打的疫苗分別有：中國國藥、輝瑞、AZ和俄羅斯「史普尼克-V」（Sputnik V）。儘管所有疫苗都能有效防止感染、住院和死亡風險，不過研究發現，不同廠牌的疫苗保護力大不相同。

▲▼中國國藥疫苗。（圖／CFP）

▲中國國藥疫苗的效力比輝瑞、AZ和史普尼克-V低。（圖／CFP）

在所有接種疫苗後依舊染疫的病例中，接種國藥後病逝的百分比為0.46%、輝瑞為0.15%、「史普尼克-V」為0.09%、AZ則為0.03%。從數據可見，輝瑞與AZ疫苗的效力比國藥分別高出3倍和15倍，而「史普尼克-V」的效力則介於中間值。在預防感染和住院的效力上，4個疫苗的差異也與此相近，即使Delta變種病毒出現，這種趨勢也未改變。

國藥效力較低的狀況尤其可見於50歲以上的人群，因為接種國藥疫苗的50歲人群，感染新冠、住院、重症和死亡的風險，都遠高於接種輝瑞疫苗的同齡人。在接種國藥後，50歲以上的人群死亡率為1.53%，而接種「史普尼克-V」和輝瑞的死亡率則分別為0.79%和0.69%，注射AZ疫苗的死亡率則為0%。

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲研究顯示，AZ疫苗的效力是所有疫苗中最高的。（圖／路透）

另外，在所有的新冠病例中，50歲以上未接種疫苗的患者死亡比例比接種國藥疫苗的人群高出3.8倍、比「史普尼克-V」高7.5倍，而AZ疫苗則未出現死亡病例，證明了國藥疫苗的效力是4款疫苗中最低的。

論文共同作者賈瓦德（Jaleela Al-Sayed Jawad）表示，儘管該國接種國藥的人數較多，因此可能在取樣上會影響分析結果，但數據依舊證實了，AZ疫苗的效力最高，其次為輝瑞疫苗，而國藥疫苗在預防住院、重症和死亡方面的效力則不如其他疫苗。

►只有中國國藥疫苗！　阿聯酋下令「追打第三劑」：其他廠牌不用
►中國國藥疫苗效力差！　研究：突破性感染比輝瑞、AZ「高3到15倍」

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