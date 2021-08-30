菅義偉稱「疫情曙光」　村上春樹酸：只看想看的　

▲村上春樹（左）在廣播節目抨擊菅義偉的發言。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

日本知名作家村上春樹近日表示，首相菅義偉似乎還沒有意識到疫情嚴重性，「我們兩個雖然同歲，但我完全看不到盡頭，他好像耳朵聽不見，只剩眼睛還很好。」由於日本疫情最近又有上升趨勢，29日單日新增1.9萬人確診、50例死亡，《日本經濟新聞》所做的民調顯示，菅義偉的民調下滑到11% ，對於爭取連任的他來說非常不利。

日本最近的確診數和死亡數不減反升，除了Delta病毒肆虐，也和疫苗供應不及有關。全國已經有21個縣市發布「緊急事態宣言」，勞動大臣田村憲久直言，很難如期在9月12日解除宣言，接下來9月開學，可能讓疫情更加擴散。

根據日本《共同社》報導，村上春樹昨日在開設的廣播節目「村上RADIO」中說，雖然菅義偉發表「終於能看到疫情盡頭」言論，可是日本的疫情處於失控中，「我們兩個雖然同歲，但我完全看不到盡頭，他好像耳朵聽不見，只剩眼睛還很好。」隨後，他也提醒聽眾，「我們只有好好活著，才能看到真正的出口。」

菅義偉類似的發言也在8月25日的記者會出現，因為疫情再次嚴峻而開的記者會，菅義偉卻表示「已經明顯看到曙光了」，當被記者問到防疫政策的實施成效，他則回答說「死亡人數和別國相比不是很明顯嗎？」，讓在野黨不能接受。

自民黨即將在9月29日舉行下任首相的選舉，菅義偉有意爭取連任，但是疫情的再次失控，讓他的聲望大幅下滑，根據《日本經濟新聞》最新的黨內民調顯示，菅義偉跌至第四（11%），第一為規制改革大臣河野太郎（16%），前幹事長石破茂以小數點之差位居第二（16%），第三則是前政調會長岸田文雄（13%）。