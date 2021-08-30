日本又1批莫德納疫苗有異物！　調查曝：針頭導致「橡膠碎片」掉落

▲ 日本接連傳出莫德納疫苗混入異物。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本先前發生莫德納疫苗混入不明異物的事件，緊急暫停使用3批次共163萬劑，但沖繩28日又發現另一批莫德納疫苗出現異物。調查顯示，沖繩這批疫苗中的異物可能是注射針頭刺破疫苗瓶橡膠塞時，部分橡膠碎片剝落並掉入瓶中，不影響疫苗安全性。

根據《日本放送協會》（NHK），沖繩一名藥劑師28日在那霸市大規模疫苗接種中心發現，幾支注射器與疫苗瓶內有黑色異物，還有一支注射器出現半透明異物，使得接種中心不得不暫停接種作業。

《共同社》報導，厚生勞動省29日說明，沖繩疫苗接種中心27至28日在已裝填疫苗液的注射器和已刺入過針頭的疫苗瓶中發現黑色及粉色異物，但在針頭刺入前皆已確認其中並無異物。

調查指出，黑色點狀異物為橡膠碎片，應是針頭傾斜刺入或邊旋轉邊刺入時，導致橡膠塞部分剝落。而厚勞省事先已經提醒，注射器應筆直刺入。至於粉色異物則因體積較大，無法通過針頭，注射器生產商將進一步調查。

26日在茨城、埼玉、東京、岐阜、愛知5地發現有異物的莫德納疫苗為西班牙工廠製造，7月下旬後運至日本，批號為3004667、3004734及3004956，可能有金屬片混入，調查仍在進行。

沖繩這批疫苗批號則為3005293，經過負責莫德納疫苗在日銷售及流通的武田藥品工業公司說明調查結果，厚勞省認為，就算橡膠碎片進入體內，也已經過殺菌，且因採肌肉注射的方式，不會阻塞血管，並無安全疑慮，因此沒有必要停用，沖繩縣30日也已恢復接種疫苗。

另一方面，群馬縣29日也傳出預計使用的莫德納疫苗中發現黑色異物，武田藥品將著手調查。

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