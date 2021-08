女性受教權被打壓！塔利班頒多項禁令　禁男女同校、異性老師授課

▲外媒擔心,在塔利班的執政下,女性的受教權將再次被打壓。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

塔利班宣布,將允許女性接受大學教育,不過教育部卻同時頒布了多項禁令,間接地導致女性的受教權受打壓,因為當地的大學沒有足夠的人力和財力來完成教育部的新規定。

綜合亞洲新聞國際通訊社(ANI)與Times Now電視台報導,塔利班此前承諾,他們將全力維護女性的權益,試圖洗白過去殘暴的形象。然而塔利班的新任高等教育代理部長哈卡尼(Shaikh Abdulbaqi Haqqani)卻宣布,阿富汗的教育制度將按伊斯蘭教法進行,女性被允許接受大學教育,但政府未來不再允許男女同校,並禁止男教師教導女學生。

▲塔利班高等教育代理部長哈卡尼頒布多項可能打壓女性受教權的禁令。(圖/翻攝自Facebook/@moheaf )

阿富汗記者格巴赫(Bashir Ahmad Gwakh)表示,教育部此舉嚴重剝奪了女性接受高等教育的權利,因為當地沒有足夠的女教師,也沒有多餘的財力來完成教育部的新規定。此外,塔利班也下令媒體禁止播放音樂與任何帶有女性聲音的節目,因此有不少媒體在塔利班接管政權後,就解僱了他們的女主播。

Taliban officially announce ban on coeducation. “Men not allowed to teach girls,” Taliban Higher Education Minister says.

—

This will effectively deprive girls from higher education because universities cannot afford it nor there are enough human resources.#Afghanishtan