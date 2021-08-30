　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

手上同時拿2條毒蛇！25歲男分心被咬腳趾　救蛇10年自己卻被毒死

手上同時拿2條毒蛇！25歲男分心被咬腳趾　救蛇10年自己卻被毒死。（圖／翻攝自Twitter）

▲男子一個沒注意被毒蛇咬到。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦一名25歲男子為了慶祝節慶，將2條毒蛇拿在手上時，由於一時分心和家人聊天，結果腳趾慘遭毒蛇咬傷，由於趕不及注射血清，最後不幸毒發身亡。

事件22日發生在比哈爾邦薩蘭縣(Saran)，由於當地人認為蛇是神明化身，25歲男子曼莫漢(Manmohan)為了慶祝兄妹節(Raksha Bandhan)，想要依當地習俗將2條毒蛇纏繞在一起，不過他的行為卻觸怒其中一條蛇，導致當場被咬傷。

曼莫漢被蛇咬的影片在網路上被瘋傳，他雖然第一時間被送到家附近醫院，然而該醫院沒有血清，後來又被轉送到其他醫院，然而抵達時被醫生宣告已經身亡。

曼莫漢死亡的消息令當地人十分震驚，時常與蛇為伍他，過去10年不但是名弄蛇人，也時常幫助醫治受傷的蛇與被蛇咬傷的人，大家都認為他是「蛇的朋友」，沒想到最後卻因為毒蛇慘死。

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
北市松江路郵局有確診者足跡　緊急停業一天
小禎母女海邊穿超辣！　解放「大尺度泳裝」
割喉牙醫「免賠547萬」！法官：遺孀有獲金額不小的遺產
44歲男打高端猝死解剖　妻慟「他被增胖40kg」淚求真相
2021下半年財運還有救！　第1名遇貴人送錢來
全新新冠變種「C.1.2」擴7國！　突變程度最強
高雄雙屍鐵鎚一擊奪命！高大成曝「妻遭爆頭」死亡速度
50多歲男打第2劑莫德納 　身體不適請假身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打火機不小心掉滾燙火鍋　女店員「急著去撈」當場引發爆炸！

放學被哈士奇攻擊！　12歲男童「被咬掉半張臉」驚險爬車上逃死

15歲女懷孕被14歲男友砸石狂捅15刀　父控訴：像狗一樣殺死她

一腳踩在5公尺長巨鱷頭上！男低頭驚見有異　瞬間被咬掉2根腳趾

家門口出現大蛇以為「神明現身」　女把毒蛇繞頸上活活被咬死！

駕照考了30年！女花38萬元上1,000堂課　這症狀害她還是考不到

殉職軍人靈柩返國…拜登悼念「1動作」被罵爆！　網批：超不尊重

神似巨石強森！美國猛男警官「1張照」爆紅　網全看傻：是本人吧

女性受教權被打壓！塔利班頒多項禁令　禁男女同校、異性老師授課

研究：新冠和「響尾蛇毒液」有1驚人相似！關鍵酵素可望降低死亡率

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

殉職軍人靈柩返國…拜登悼念「1動作」被罵爆！　網批：超不尊重

神似巨石強森！美國猛男警官「1張照」爆紅　網全看傻：是本人吧

女性受教權被打壓！塔利班頒多項禁令　禁男女同校、異性老師授課

研究：新冠和「響尾蛇毒液」有1驚人相似！關鍵酵素可望降低死亡率

南非全新變種「C.1.2」擴7國！突變程度迄今最大　恐讓疫苗無效

手上同時拿2條毒蛇！25歲男分心被咬腳趾　救蛇10年自己卻被毒死

4款疫苗效力大對比！國藥最差、輝瑞只排第2　最強品牌曝光

逾2000阿富汗記者「申請撤離」人數持續增　歐美多國只願再收15人

日男打「混異物」莫德納疫苗亡！　老父自責泣訴：是我勸他去打的

日本又1批莫德納疫苗有異物！　調查曝：針頭導致「橡膠碎片」掉落

殉職軍人靈柩返國…拜登悼念「1動作」被罵爆！　網批：超不尊重

提升民眾災害應變能力　嘉義縣舉辦線上宣導抽獎活動

盧碧沖毀卑南溪水覆蓋區域　台東修復引水河道期有效防塵

台南疫情64天+0　黃偉哲：台南餐廳家人內用高規格防疫

嘉義縣文蛤災害現金救助及低利貸款　9月6日前受理申請

走進童話世界！宜蘭超療癒森林館　玩遊戲＋DIY帶小孩來準沒錯

元年所有獎項不能都是洋將　王光輝帶傷硬拚留下打擊王

知名飯店集團涉詐國旅補助　不法獲利54萬元！高市府回應了

三峽群聚個案到台東！足跡為非傳染期間　親友採檢結果曝

神似巨石強森！美國猛男警官「1張照」爆紅　網全看傻：是本人吧

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

國際熱門新聞

歌手遭塔利班射殺　最後身影曝光

正妹沙灘掏姊夫解決！20秒高潮被逮傻眼

4款疫苗效力大對比！最強品牌曝光

即／美證實5枚火箭炮朝喀布爾機場發射

丹麥全面取消防疫限制！PTT鄉民狂讚

長範輪通過　蘇伊士管理局獻花

勇敢專訪塔利班高層　女記者逃離阿富汗

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

美軍空襲　殲滅整車ISIS-K炸彈客

影片曝！美無人機截殺「整車IS」　9名平民身亡

南非新變種「C.1.2」擴7國！突變程度迄今最大

從未公開曝光！神學士預告：最高領袖即將公開露面

她見父在屋外　轉頭撞上第2個老爸

國藥疫苗須「追打第三劑」　阿聯酋：其他廠牌不用

更多熱門

相關新聞

控議員性侵反被告　她直播自焚

控議員性侵反被告　她直播自焚

印度北方邦發生一起悲劇，一名24歲女子2年前遭到一名國會議員性侵，提起訴訟，警方卻與該名議員串通，反而使她遭到逮捕，令她憤而在法院大門外點火自焚，且全程在臉書上直播，約一周後不幸離世，這起事件也再度點燃眾怒。

以為神明現身　女把毒蛇繞頸慘死

以為神明現身　女把毒蛇繞頸慘死

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

謎樣的印度　經濟前途坎坷

謎樣的印度　經濟前途坎坷

驚悚影片曝！　神父挑戰峭壁慘墜12公尺爆頭亡

驚悚影片曝！　神父挑戰峭壁慘墜12公尺爆頭亡

關鍵字：

毒蛇弄蛇人印度比哈爾邦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

王光輝56歲癌逝！　兒子王威晨IG沉痛發聲

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

八方雲集今申購「抽中現賺逾2.5萬」　抽籤方法一次看

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

歌手遭塔利班射殺　最後身影曝光

更多

最夯影音

更多
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面